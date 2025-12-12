千億債務壓頂　甲骨文盤後閃崩！　財報電話會緊急救場

12月10日美股盤後，甲骨文發布截至11月30日的2026財年第二季度業績。

公司營收與雲業務收入均低於分析師預期，季度自由現金流吃緊。公司同時上調全年​資本開支指引，預計將比此前預期多支出約150億美元。

此外，公司舉借大量債務，用於AI基礎設施建設，其未償債務總額已超過1000億美元。

受此影響，甲骨文股價盤後大跌超12%。今年以來甲骨文股價則已累計上漲約32%。

業績不及預期

根據財報，第二財季甲骨文營收160.58億美元，按年增長14%，

不及市場預期的162.1億美元；淨利潤61.35億美元，去年同期為31.5億美元，按年增長95%。

GAAP每股收益增長91%至2.10美元，非GAAP每股收益增長54%至2.26美元。

財報顯示，甲骨文的軟件、硬件和服務業務營收保持基本穩定，其雲業務增長最為顯著。

第二財季雲業務收入增長34%至79.8億美元，備受關注的基礎設施業務收入增長68%至40.8億美元，不過這兩個數字均略低於分析師的預期。軟件業務收入按年下降3%至59億美元，低於分析師平均預期的60.6億美元。。

甲骨文正在大規模建設數據中心，以支持OpenAI等公司的人工智能需求，Meta Platforms Inc.等企業也是其主要雲業務客戶。

該公司周三公告表示，截至11月30日的季度，衡量訂單量的指標——剩餘履約義務增長超過四倍，達到5230億美元，較9月份公布的4550億美元增長14.94%。但根據Visible Alpha的數據，5230億美元的數字低於分析師此前預測的5260億美元。

資本開支大增，現金流吃緊

值得注意的是，為了進行數據中心建設，甲骨文公司的資本支出在大幅增長。

根據財報電話會議，甲骨文首席財務官透露預計全年資本支出約為500億美元，高於9月份預測的350億美元。作為對比，2025財年的資本支出為212億美元。

根據財報，季度內甲骨文公司的自由現金流為-100億美元，StreetAccount的普遍預期為-52億美元，這流解釋了為什麼股價盤後會跌。因為市場擔心這種通過高槓杆建設數據中心的模式，一旦遇到AI泡沫破裂，風險將由甲骨文公司獨自承擔。

目前，甲骨文已舉借大量債務，用於AI基礎設施建設。公司近期發行了約180億美元新的投資級債券，其未償債務總額已超過1000億美元，成為所有擁有投資級評級的大型科技公司中債務規模最大的一家。

標普全球旗下 Visible Alpha 研究主管梅麗莎·奧托表示：「資本支出激增和債務需求不明朗導致投資者感到不確定。」eMarketer分析師Jacob Bourne在一份聲明中表示：「儘管甲骨文的股價在9月份大幅上漲，但此次營收未達預期可能會加劇本已謹慎的投資者對其OpenAI交易和激進的AI支出的擔憂。」

項目成本被高估 探索「客戶自帶晶片」模式

在分析師電話會議上，針對外界對於公司高昂支出的擔憂，甲骨文CEO克萊・馬古伊克(Clay McGork)強調，儘管很多分析師報告預計甲骨文需要籌集高達1000億美元來完成AI項目建設，「但根據我們目前的情況，我們預計所需籌集的資金將少於(甚至可能遠少於)這一數額。」

他說：「我們還在研究一些其他有趣的模式。其中一種模式是客戶可以自帶晶片，在這種模式下，甲骨文顯然不需要為此預先投入任何資本支出。」

「同樣地，我們正在與不同的供應商合作開發不同的模式，其中一些供應商實際上對出租容量而不是出售容量的模式非常感興趣。」他補充道。

甲骨文高管承諾，公司將致力於維持其投資級債務評級。

關於業績指引，

甲骨文預計第三財季調整後每股收益為1.70美元至1.74美元，營收增長19%至21%。

倫敦證券交易所集團(LSEG)的普遍預期為每股收益1.72美元，營收168.7億美元，這意味着19%的增長率。