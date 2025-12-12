HKTVmall母企香港科技探索（1137）旗下全球代購平台Everuts宣布，經過審慎考慮， Everuts將於2025年12月19日起暫時停止營運，並不會再接收新訂單。



Everuts表示，如果客戶有未完成的現有訂單，可透過個人帳戶查看詳情並進行更新。最後一輪合資格的E-Coins將於2025年12月12日發放，之後所有E-Coins及其他優惠活動將暫停。

香港科技探索於2023年初推出Everuts（Everything Under The Sun），提供一站式服務，幫助品牌拓展在線業務，期望簡化全球銷售流程，令品牌與客戶相互建立聯繫。該平台更曾招募海外代購專員，透過Everuts接收來自香港客戶的代購任務。

HKTVmall母企旗下全球代購平台Everuts 12.19 起暫停營運。（社交平台截圖）

HKTVmall英國無人店日前結業 貼「R.I.P」自嘲

該公司旗下英國首間無人店日前停運，2023年8月在英國曼徹斯特開設的首家無人商店「In:Five」，上周於Instagram官方帳號宣布停運，並配以「R.I.P」字眼。

帖文同時指出，目前全英僅餘位於曼徹斯特 MediaCity（媒體城）的分店仍在試業中，並正邀請用家進行測試。