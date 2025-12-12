宏利人壽保險國際遷冊來港　許正宇「建功」　5月訪加國親自遊說

宏利成首家遷冊來港的保險公司，財經事務及庫務局局長許正宇撰文交代「內情」。

他稱，今年五月，於訪問加拿大期間，親自會晤宏利金融總裁兼首席執行官韋寧頓（Phil Witherington），積極遊說其公司將註冊地遷回香港。經短短半年努力，宏利人壽保險（國際）有限公司已於上周五正式獲公司註冊處簽發遷冊證明書，完成由百慕達遷冊至香港，成為首家遷冊來港的保險公司。

許正宇今日﹙12日﹚與宏利亞洲總裁兼首席執行官范思宏（Steve Finch），以及宏利人壽保險（國際）有限公司行政總裁白凱榮（Patrick Graham）會面，就集團在港長遠發展方向深入交流。兩位代表表示，宏利人壽保險（國際）有限公司選擇遷冊香港，充分彰顯對香港前景的信心，並再次確認香港在集團業務布局中的重要地位。遷冊後，宏利可進一步借助香港穩健的金融監管制度優勢，提升對香港及澳門客戶的服務。

許正宇補充，自公司遷冊制度今年五月底生效以來，市場反應熱烈，充分反映企業對香港優越營商環境的信心。至今，已有四宗遷冊申請獲批，公司註冊處現正積極處理逾20宗申請，涵蓋行業包括金融服務（如投資及控股公司、信託及基金等）和保險業等。公司註冊處將繼續全力協助有意遷冊來港的企業，推動更多公司落戶香港，進一步壯大本地企業生態圈。