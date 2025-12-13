中國經濟年會︰中央經濟工作會議就是要做到「五個必須」

據央視新聞，今天（13日），在中國國際經濟交流中心舉辦的2025-2026中國經濟年會上，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀介紹，這次中央經濟工作會議總結近年來的工作實踐，提出了做好新形勢下經濟工作的規律性認識，就是要做到“五個必須”。

一是必須充分挖掘經濟潛能。大國經濟的重要特徵是迴旋餘地大，內部可迴圈，能夠獨立自主、自立自強。我們要進一步開拓視野，創新思路，努力在擴大消費和投資，發展科技和產業，促進城鄉融合、區域協調發展等方面，培育形成更多新的增長點，開闢發展的新空間。

二是必須堅持政策支持和改革創新並舉。當前我國經濟發展中週期性、結構性、體制性問題相互交織疊加。沒有包治百病的靈丹妙藥，必須綜合施策，既要加強宏觀調控，減輕短期經濟波動，又要不失時機地全面深化改革，向改革要動力、要活力，推動經濟更多轉向內生增長。

三是必須做到放得活又管得好。放的目的是要破除影響生產力發展的體制機制障礙，而不是放任自流，一放了之。管的本質要求是建設社會主義法治經濟、信用經濟，規範市場秩序，要正確處理政府和市場的管理，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

四是必須堅持投資於物和投資於人緊密結合。經濟發展的最終目的是要實現人的全面發展，增進人民福祉。我們既要擴大對實體經濟和科技創新的有效投資，又要加強人力資源開發，促進物質資本和人力資本積累相協調，做到投資於物和投資於人雙向賦能，相互促進。

五是必須以苦練內功來應對外部挑戰。面對國際風雲變幻和各種風險挑戰，必須堅定不移把自己的事情辦好，不斷做強、做優、做大實體經濟，全面增強自主創新能力，只有壯大自身的實力，才能在國際競爭與合作中掌握主動權和制高點。