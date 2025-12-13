特朗普AI總管稱中國拒買H200晶片　因北京識破美國套路

白宮人工智能負責人David Sacks引述新聞報導表示，中國已經摸清了美國允許其購買英偉達H200人工智能晶片的策略，因而打算採用國產國產半導體。

美國總統特朗普周一宣布他將允許向中國出口H200晶片。這正是Sacks支持的對付華為技術有限公司等中國科技巨頭的舉措之一 —— 將美國競爭對手引入其大後方。但Sacks周五坦承，他並不確定這招是否能奏效。

「他們拒絕了我們的晶片，」 他接受彭博的Bloomberg Tech節目採訪時引述自己當天看到的一篇報導說，「顯然他們不想要這些，我認為原因在於他們想要實現半導體行業的自立。」

英偉達已將中國完全從其預測中剔除，但執行長黃仁勳曾估計該數據中心市場今年就能創造500億美元營收。彭博行業研究的分析師則估計，H200晶片每年在華收入潛力為100億美元，但實現的前提當然是中國同意接受。

英偉達發言人在一份聲明中表示，該公司正繼續與美國政府合作為經過審核的客戶發放H200許可證。「雖然我們目前還沒有可以公佈的結果，但顯然過去三年過於寬泛的出口管制助長了美國的外國競爭對手，並讓美國納稅人付出了百十億美元的代價，」 輝達說。

Sacks是一位風險投資家，今年1月加入特朗普政府。他認為，中國希望扶持和補貼華為是不願接納H200晶片的關鍵原因。即便如此，他仍然為允許中國獲得該晶片的決定辯護，稱它是「落後」技術，不再處於尖端之列。

「中國不接受它們，因為他們想扶持和補貼華為，」 Sacks說，「這正是我們當初的盤算，賣給中國不是最好的、落後的晶片，去搶占華為的市場占有率。但我認為中國政府已經看穿了，所以才不允許。」

黃仁勳上周也曾表示，他不確定中國是否會接受H200晶片。