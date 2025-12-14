中經會提堅持內需主導後　內地3部門出招更大力度提振消費

中央經濟工作會議提到，在八大重點任務中，「堅持內需主導」排在首位。另一邊廂，商務部、中國人民銀行及金融監管總局聯合印發《關於加強商務和金融協同 更大力度提振消費的通知》，指導地方相關部門和金融機構加強協同，精准施策推動惠民生和促消費緊密結合，形成提振和擴大消費的更大工作合力。

通知提出3方面11條政策措施。一是深化商務和金融系統協作。推動地方有關部門加強溝通交流和分工協作，鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力，細化落實具體實施細則，共同打好政策組合拳。

二是加大消費重點領域金融支持。鼓勵金融機構圍繞升級商品消費、擴大服務消費、培育新型消費、創新多元化消費場景、助力消費幫扶五大重點領域，優化金融產品服務，推動供需兩端強化對接，提高對商品和服務消費的適配性，因地制宜推動新型消費發展，支持消費新業態新模式新場景建設，落實落細各項金融支持舉措。

三是擴大政金企對接合作。鼓勵發揮政金企擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和訊息共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。