手持逾66萬個Bitcoin　Strategy據報獲保留納指100成份股身份

據《路透》報道，持有逾66萬枚Bitcoin（比特幣）的Strategy，將繼續留在納斯達克100指數，保住其在納斯達克100指數中的席位，延續了其在該基準指數中長達一年的成分股身份。此舉發生在分析師對其商業模式提出質疑的背景下。



其後Strategy的創辦人及行政主席Michael Saylor轉發公司將繼續留在納斯達克100指數相關新聞，並表示：「將會繼續囤積比特幣，直到市場抱怨停止。」

Michael Saylor指出，Strategy將會繼續囤積比特幣，直到市場抱怨停止。(Getty Images)

部分市場觀察人士認爲，Strategy以「買入並長揸比特幣」爲核心的開創性商業模式，並已催生數十家效仿者，更接近於一家投資基金，而非傳統意義上的經營性企業。與此同時，市場對「加密資產財庫型公司」（DAT）可持續性的擔憂不斷升溫。這類公司的股價已被證明對比特幣價格波動極爲敏感。

MSCI擬剔出Strategy

全球指數編制機構MSCI同樣對數字資產財庫型公司納入其指數體系表示擔憂。MSCI預計將在明年1月決定是否將Strategy及類似公司剔除出其指數。

SEC發布加密貨託管指南

此外美國證券交易委員會（SEC）發佈加密貨幣託管指南，概述不同形式加密貨幣存儲的最佳實踐和常見風險，供廣大投資者參考，包括自行託管與允許第三方代表投資者持有之間的區別。如果投資者選擇第三方託管，應了解託管人政策，包括託管人是否會通過借出資產來「再抵押」託管資產，或者服務提供商是否會將客戶資產混放在同一資金池中，而不是將加密貨幣存放在隔離的客戶帳戶中。

指南還概述了加密錢包的類型，分析了連接到互聯網的熱錢包和冷錢包（離線存儲）的優缺點。根據SEC的說法，熱錢包存在被黑客攻擊和其他網絡安全威脅的風險，而冷錢包則存在離線存儲故障、存儲設備被盜或私鑰泄露時造成永久損失的風險。