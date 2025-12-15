Vanguard高層﹕Bitcoin如數碼版Labubu　Cathie Wood卻料幣市見底

加密貨幣市場近期多番爆倉，打擊投資者信心，其中Bitcoin（比特幣）更從高位下跌逾25%。不過人稱科技股女股神﹑ARK Invest創辦人Cathie Wood表示，在10月11日閃崩期間，比特幣是所有加密資產中流動性最強的，通常是最先被拋售並拖累其他幣種下跌，其他幣種跌幅更大。隨着相關信息已被消化，市場可能已經見底。Cathie Wood強調，比特幣代表着一個全新的全球貨幣體系與資產類別，是機構進入加密領域的首選和起點，在機構資產配置中應排在首位。



對於以太坊與 Solana，Cathie Wood指出，敘事正在發生變化。以太坊是機構選擇的基礎設施，在以太坊上構建第二層解決方案，但隨着L2數量快速增長，其是否面臨「商品化」風險仍值得觀察。儘管如此，以太坊生態仍在持續擴張，以太坊是ARK Invest的第二個選擇。Solana更偏向於面向消費者的區塊鏈生態，未來也有潛力成爲機構擴展的一部分。

Cathie Wood對科技股的信仰堅定，她早年買入創新科技股，並獲得豐厚回報。

在資產配置上，Cathie Wood稱，由於旗艦策略無法直接持有加密 ETF，ARK主要通過股票形式參與加密產業佈局，包括 Coinbase、Robinhood以及穩定幣相關公司Circle，並持有少量以太坊和Solana敞口。目前加密相關資產約佔組合的12%至13%，整體比例較爲合適。

（Tesla）

她又透露ARK Invest在Tesla（特斯拉）接近高位時減持，並將其中一部分利潤分配至加密資產；又指出傾向於以這種方式重新平衡投資組合，當一隻股票相對於其他股票上漲時，而另一隻股票正在經歷「痛苦」時刻。

她補充稱，市場正關注大型傳統金融機構（如摩根士丹利、美銀、富國銀行、瑞銀等）是否會在本輪週期中通過 ETF 正式引入比特幣，這一決定或將成爲影響下一階段行情的重要變量。

深圳POPMART門店的Labubu。

雖然Bitcoin等加密資產獲得Cathie Wood支持，但是基金管理公司Vanguard卻以數碼Labubu來形容Bitcoin。Vanguard全球量化股票主管John Ameriks表示特幣缺乏收益、複利和現金流特性。由於缺乏明確的證據表明其底層技術能帶來持久的經濟價值，他直言很難Bitcoin視為數碼版Labubu以外的任何東西。

他又指出Vanguard沒有計劃推出自己的加密貨幣ETF，亦不會對應該持有哪些加密貨幣提供建議。