中證監吳清﹕續嚴懲內幕交易及市場操縱　講好股市敘事

近日，中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署證監會系統貫徹落實舉措。會議強調，持續增強市場內在穩定性。積極培育高品質上市公司群體，開展新一輪公司治理專項行動，引導優質公司持續加大分紅回購力度。全面推動落實中長期資金長周期考核機制，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高品質發展。



會議指出，加強跨市場跨行業跨境風險監測監控，強化逆周期跨周期調節，健全長效化穩市機制。強化政策解讀和預期引導，及時回應市場關注關切，壓實行業機構、上市公司的聲譽管理責任，持續講好「股市敘事」。

加快創板「1+6」改革舉措落地

達學習中央經濟工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署證監會系統貫徹落實舉措。會議要求，要全力做好歲末年初工作，加緊推進「十四五」資本市場各項工作順利收官，堅決守牢防風險、保穩定的底線。

會議強調，堅持改革攻堅，不斷提高資本市場制度包容性吸引力。啟動實施深化創業板改革，加快科創板「1+6」改革舉措落地。推動私募基金行業高品質發展，儘快落地商業不動產REITs試點，研究推出新的重點期貨品種。堅持扶優限劣，加快打造一流投資銀行和投資機構。穩步擴大制度型開放，優化合格境外投資者制度和互聯互通機制，提高境外上市備案質效。

積極培育高品質上市公司

會議強調，堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。強化科技賦能監管，繼續重拳懲治財務造假、內幕交易、市場操縱、挪用侵佔私募基金財產等證券期貨違法違規行為。推動出台上市公司監管條例，積極配合修訂證券公司、證券投資基金等重點領域法律法規。

會議又指出，要積極培育高品質上市公司群體，開展新一輪公司治理專項行動，引導優質公司持續加大分紅回購力度。全面推動落實中長期資金長週期考核機制，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高品質發展。加強跨市場跨行業跨境風險監測監控，強化逆週期跨週期調節，健全長效化穩市機制。強化政策解讀和預期引導，及時回應市場關注關切。