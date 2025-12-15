惠譽料明年內地住宅銷售額跌約8%至7萬億元人民幣

評級機構惠譽預測，2026年中國房地產行業或繼續收縮，新建商品住宅銷售額將下降7%至8%，至約7萬億元人民幣，主要因銷售面積將下降5%、平均售價將以低個位數百分比下跌。



行業臨多項結構性挑戰

惠譽認為，該行業仍面臨多項結構性挑戰，包括人口結構變化、就業環境不確定、購房者住房支付能力疲弱及存量房庫存高企。不過，由於政策持續提供支持、債務違約蔓延風險緩解，及新房銷量逐步接近該行預期的長期可持續水準，預計銷售額降幅將逐步收窄。

惠譽認為，行業企穩須出台全面的政策組合拳，包括刺激經濟、改善勞動力市場狀況及有效的去化措施。若宏觀層面政府政策未能修復信心，房價降幅或超出惠譽的預測，且可能因住房抵押貸款逾期率上升及負資產情形增加，而進一步擾亂市場。

國企民企表現續存分化

惠譽預計，在整體市場持續收縮的背景下，國有與民營及混合所有制房企，不同城市之間，乃至同城但不同區域的單個項目，分化將持續存在。

在惠譽公開授評的中國房企中，75%為國有企業。約25%的評級為負面展望或負面評級觀察狀態，較2024年底的約60%有所下降。該趨勢與惠譽的觀點一致，即行業下行有望逐步收窄，這一變化已體現在頭部國企銷售和經營性現金流的企穩，以及槓桿率與盈利能力等財務指標的觸底企穩。