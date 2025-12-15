習近平發文　稱擴大內需屬戰略之舉　要破除建全國統一大市場阻礙

12月16日出版的第24期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《擴大內需是戰略之舉》。這是習近平總書記2015年10月至2025年10月期間有關重要論述的節錄。



擴大內需保持經濟持續健康發展

文章指出，擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要，也是滿足人民日益增長的美好生活的需要。要加快補上內需特別是消費短板，使內需成爲拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

文章強調，大國經濟的優勢就是內部可循環。要牢牢把握擴大內需這一戰略點子，使生產、分配、流通、消費各環節更多依託國內市場實現良性循環。擴大內需和擴大開放並不矛盾。國內循環越順暢，越能形成對全球資源要素的引力場，越有利於構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，越有利於形成參與國際競爭和合作新優勢。要把擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，供需兩端同時發力、協調配合，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

需求不足為當前突出矛盾

文章指出，總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾。要堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，儘快形成完整內需體系，着力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。消費是中國經濟增長的重要引擎，擴大消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，紮實推進共同富裕。

文章指出要建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費。要完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。要繼續深化供給側結構性改革，持續推動科技創新、制度創新，突破供給約束堵點、卡點、脆弱點，增強產業鏈供應鏈的競爭力和安全性，以自主可控、高質量的供給適應滿足現有需求，創造引領新的需求。要堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。