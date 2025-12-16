本港失業率維持3.8%　失業人數減少至14.44萬人

政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字（即今年9月至11月的臨時數字），今年9月至11月經季節性調整的失業率為3.8%，與今年8月至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.6%的水平。



與今年8月至10月比較，在今年9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由今年8月至10月的367.27萬人，下跌至今年9月至11月的366.99萬人，減少約2,800人。同期的總勞動人口亦由382.23萬人下跌至381.43萬人，減少約8,000人。

失業人數（不經季節性調整）由今年8月至10月的14.96萬人下跌至今年9月至11月的14.44萬人，減少約5,200人。就業不足人數方面，今年9月至11月的數字為60,900人，與今年8月至10月的數字（60,800人）大致相若。

勞工處早前舉行招聘會，圖為西九龍就業中心。（梁鵬威攝）

政府：失業人數進一步減少

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年9月至11月經季節性調整的失業率維持在3.8%，與上一個三個月期間相同。就業不足率亦維持在1.6%不變。同期勞動人口和總就業人數稍為下跌，失業人數亦進一步減少。」

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟穩健擴張，加上消費信心有所改善，應會繼續為整體勞工市場帶來支持。然而，一些行業的就業情況或仍會因其業務面對挑戰而承受壓力。」