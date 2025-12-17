持續升值！人民幣匯率直逼七算關　後市怎麼走？

人民幣再升值！昨日（12月16日），在岸、離岸人民幣對美元匯率再次走強。

離岸人民幣對美元匯率再次擊穿7.04，盤中一度升至7.03627，創2024年10月以來新高，年內累計升4%；在岸人民幣對美元匯率盤中最高升至7.0472，亦創下2024年10月以來新高，年內累計升3.5%。

另外，央行昨日數據顯示，人民幣兑美元中間價較上日調升54點至7.0602，中間價升至2024年10月9日以來最高。年內漲幅已超過1000個基點。

人民幣升值的背後推手

2025年以來，人民幣對美元匯率持續走強，11月下旬在岸與離岸匯率雙雙突破7.08關口，創下逾一年新高。12月，人民幣繼續走強，在岸、離岸價雙雙擊穿7.05。

對於近期人民幣對美元匯率連續上行，業內人士表示，是內外因素共振、市場與政策協同作用的結果，有三大推動因素。

一是美元走弱提供了外部窗口。美聯儲貨幣政策轉向是關鍵外部因素。隨着美國就業數據降温，美聯儲降息信號由模糊不定、爭議分歧大逐漸變為大概率降息，導致美元指數整體波動下降，如11月下降約0.3%，為非美貨幣創造了升值空間。

二是年底臨近，企業結匯需求增加，也會帶動人民幣季節性走強；特別是近期人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能在加速釋放。

三是資產重估與信心修復，國內資產吸引力提升。首先，今年以來中國A股的強勁表現，吸引了全球資本流入。外資增配中國股票等資產，直接增加了對人民幣的需求。其次，中國出口展現出超預期的韌性，貿易順差為匯率提供了基本面支撐。同時，中美經貿關係趨於穩定，緩解了市場的緊張情緒，市場對國內經濟的悲觀預期得到修正，政策環境趨於穩定，提升了人民幣資產的長期吸引力。

明年人民幣匯率看多少？

隨着人民幣匯率不斷向「7」這一心理關口靠近，市場開始關注是否會升破這一關鍵水平。

財通證券判斷人民幣短期將延續升值，明年上半年美元兑人民幣匯率看7。

財通證券研報指出，今年以來，央行調控思路以隨行就市、防超調為主，上半年人民幣指數跌幅較大，為後續對非美貨幣升值積累了動能。中短期支撐人民幣走強的因素正在累積：其一，國內經濟基本面保持韌性，前三季度GDP增速維持較高水平；其二，中美實際利差呈擴大趨勢，為匯率提供支撐；其三，NDF掉期、滬金溢價及企業結售匯行為等多項指標均顯示市場預期已由貶值轉向升值。儘管國內經濟下行壓力和美聯儲政策不確定性可能構成掣肘，但外部經貿環境緩和與美國就業數據疲軟，使得這兩點因素影響可控。

中長期視角來看，隨着人民幣國際化進程穩步推進，我國對外貿易、對外投資等領域人民幣佔比有望持續提升，有助於支撐人民幣中長期需求，促進人民幣匯率穩步升值。但是幅度和節奏均不宜過快，避免對出口增速形成不良影響。

中信證券分析認為，央行的穩匯率政策更多在於防止單邊一致性預期，預計年內人民幣有望偏強運行。考慮到年底結匯的季節性效應，不排除階段性突破「7」的概率。

德銀預計人民幣對美元匯率到2025年底達7.0，2026年底達6.7。