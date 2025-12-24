港人外遊需求勁 銀行搶攻外幣 信銀國際攜Mastercard推多幣扣賬卡

港人外遊、留學及公幹的需求近年愈趨頻繁，帶動外幣支付及跨境消費市場持續熾熱。中信銀行(國際)（下稱「信銀國際」）繼今年2月推出中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡後 ，近日再宣布推出多幣扣賬卡，進一步加強其產品組合，務求「食正」港人海外消費的龐大潛力。



繼今年2月推出中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡後 ，Mastercard與信銀國際再度攜手推出多幣扣賬卡。 (左) Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳（Helena）;(右) 中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡（Wendy）

Mastercard多幣扣賬卡迎合港人外遊需求 總交易額顯著增長

事實上，多幣種消費扣賬卡（Multi-currency consumer debit cards）是Mastercard近年在市場上最成功的產品之一。Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳（Helena）指出：「我們留意到多幣種消費扣賬卡近年受到市場的青睞，顯示此產品能迎合喜愛外遊的香港人，加上可以讓消費者免卻兌換外幣的煩惱，例如省卻頻繁前往銀行兌換外幣的時間、避免攜帶大量外幣現鈔所引致的安全隱憂等，因此產品表現符合預期。」自2019年以來，此卡類的總交易額（Gross Dollar Volume，GDV）同流通數量／發卡量均有顯著的增長。陳一芳表示，多幣種消費扣賬卡產品的成功，印證Mastercard團隊有能力洞悉，以及把握香港人熱愛旅遊及對海外消費需求上升趨勢所帶來的機遇。她補充：「我們一直與合作夥伴維持緊密合作，了解他們與持卡人的需要，從而幫助我們去檢視Mastercard的產品和服務，確保我們能在市場保持競爭力，同時為我們的持卡人提供最理想的方案。」

Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳（Helena）指Mastercard多幣種消費扣賬卡近年受到市場的青睞，顯示此產品能迎合喜愛外遊的香港人。

信銀國際完善外匯產品 打造一站式平台

信銀國際亦視外匯服務為零售銀行業務的重要一環。中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡（Wendy）表示：「是次推出多幣扣賬卡，旨在滿足客戶在日益多樣化的支付場景中取得更大的消費便利。信銀國際致力成為外匯服務領先銀行，多幣扣賬卡將完善銀行的外匯產品體系，助力發展一站式外匯投資及服務平台，並帶動外匯收入增長。」

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡（Wendy）指信銀國際致力成為外匯服務領先銀行，多幣扣賬卡能完善銀行的外匯產品體系。

而截至2025年11月底，海外簽賬已佔該行整體信用卡簽賬額逾20%，反映海外簽賬潛力巨大。

新卡主打10種貨幣 $0手續費 預鎖匯率

信銀國際新推出的多幣扣賬卡主打三大優勢，針對外遊人士的「痛點」：

• 10種貨幣直接扣賬：涵蓋港元、人民幣、美元、澳元、加元、歐元、英鎊、日圓、紐元和新加坡元10種主要貨幣。所有消費及提款即時從多幣戶口中扣賬，客戶不需提取及攜帶大量現金外遊，可以隨時輕鬆起行。

• 預設外匯價：客戶可於出發前提早兌換外幣，消費時憑卡直接從外幣戶口扣賬，免卻匯率變動可能產生的額外成本。

• $0手續費及提款：憑卡於海外消費，或於全球中信銀行(國際)、JETCO 和 Mastercard 網絡自動櫃員機提取現金，無需手續費 。

中信銀行(國際)多幣扣賬卡，輕鬆使用10種支援貨幣於本地及海外消費及提款。

值得一提的是，該多幣扣賬卡特別為在外地留學、遊學或長期旅遊的持卡人提供便利。他們在海外使用該卡時，消費直接從預設外幣戶口扣賬。由於此卡不設透支功能，有助於持卡人掌握預算，避免超支。更可配合使用信銀國際inMotion動感銀行預設外幣兌換價，到價即自動兌換相關外幣至多幣戶口，即可在外地享用$0手續費提款及消費*。此外，有部分國家提供退稅服務，持卡人可以選擇直接退外幣到扣賬卡外幣戶口，減低外幣兌換差額／手續費。

優惠加持 海外零售消費0.4%無上限現金回贈** 兼享高達HK$1,000現金回贈^

在回贈方面，該卡合資格支付可享0.2%現金回贈。而在2025年12月31日前，合資格海外零售消費可享額外0.2%的現金回贈，合共達0.4%無上限現金回贈**。

為配合新卡推出，信銀國際及Mastercard亦提供多重專屬優惠：

1. 外幣兌換回贈：於2025年12月31日前，inMotion全新外幣兌換客戶兌換指定外幣享高達HK$1,000現金回贈^。

2. Mastercard「大派上上簽」：憑卡簽賬亦可自動參加Mastercard「大派上上簽」抽獎活動^^。即日起至2025年12月31日，Mastercard將每月抽出200名幸運兒，各獲888港元簽賬額；季度大獎更有機會贏取高達388,888港元簽賬額。由於海外實體簽賬可獲15次抽獎機會，料能進一步吸引外遊客使用新卡消費。

了解更多︰https://www.cncbinternational.com/personal/multi-currency-debit-card/tc/index.html

受有關條款及細則約束。

外幣兌換涉及風險

*可使用全球中信銀行(國際)、JETCO 和 Mastercard 網絡自動櫃員機提取現金，無需手續費。

** 優惠只適用於指定推廣期內所作之合資格交易。詳情請參閱多幣扣賬卡現金回贈獎賞計劃之條款及細則和多幣扣賬卡額外現金回贈獎賞計劃之條款及細則。

^ 高達HK$1,000現金回贈則只適用於特選客戶，即由2025年2月1日起至2025年10月31日未曾於inMotion 動感銀行兌換外幣之客戶，高達HK$1,000現金回贈名額有限，額滿即止。其他客戶亦可享個人化現金回贈。優惠詳情可於「獎賞Go!」了解更多。

^^每月大派上上「簽」抽獎活動推廣生意的競賽牌照號碼 : 60433-35（只適用於香港地區）；季度大派上上「簽」抽獎活動推廣生意的競賽牌照號碼 : 60436-43（只適用於香港地區）

