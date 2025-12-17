證監會季報｜至9月底港註冊基金AUM 2.27萬億元　按年增36%

證監會發表季度報告，顯示香港資本市場在深化內聯外通、推動金融創新及多元發展方面均取得重大進展。



其中外通方面，報告指出，年初至今證監會共簽訂6份諒解備忘錄，包括在第3季簽訂3份，以加強資產管理方面的國際聯繫。在香港註冊成立的基金第3季錄得469億元淨資金流入。截至9月，這些基金管理資產按年上升約36%，達到2.27萬億元。

虛擬資產ETF總市值增33%

報告指出，截至11月底，證監會認可的虛擬資產現貨ETF總市值按年上升33%，升至54.7億元，總數增至11隻。認可代幣化零售貨幣市場基金今年推出，截至11月底管理資產總值大增約5.6倍，達到54.8億元，基金總數增至8隻。證監會將與特區政府保持緊密合作，盡快對虛擬資產交易及虛擬資產託管服務提供者監管制度，發表諮詢總結。

內聯方面，互換通9月拓展產品種類，截至11月的交易量按年增長56%。自2023年啟動以來，互換通交易總額已突破9.3萬億元人民幣。證監會與金管局9月亦聯合發布路線圖，將香港定位為全球固定收益及貨幣中心，現正擬定詳細工作計劃。

證監會行政總裁梁鳳儀。（蘇煒然攝 )

梁鳳儀﹕提升應對未來挑戰能力

證監會行政總裁梁鳳儀表示，全球市場面對不少不利因素及波動，香港資本市場於第3季依然保持穩步增長及多元發展。證監會必須以適切監管框架及健全投資者保障，持續提升本港市場應對未來挑戰的能力和強化韌性，以鞏固香港國際金融中心地位。