港人月儲金額首破萬！　呢個年齡層最積極　手揸102萬感「安全」

存保會調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100港元，較去年上升3%，再創調查以來新高，受訪者有儲蓄習慣的逾六成七，與去年相若。儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達七成五。



平均需有102萬元儲蓄方有足夠「安全感」

存保會主席劉燕卿表示，港人每人每月平均儲蓄金額上升，反應希望在儲蓄方面有計劃，從而提升安全感。調查亦顯示，若按維持一年的生活水平來說，港人認為今年平均需要擁有102萬元儲蓄或流動資金，才能獲得足夠「安全感」，與去年的103萬元相若。

對於去年提升至80萬的存保上限，會否需要進一步提升該上限。她指出目前80萬存保上限已可以保護逾92%存戶，而2027年會再研究是否需要相關優化，也會視乎當時大環境等因素而考慮。

年輕人儲蓄意欲最積極

另一項結果顯示，18 至29歲年青受訪者有儲蓄習慣的比例高達八成九，當中有定下儲蓄目標的達三成二，為各年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲十分積極。

此外，五成四受訪者認為自己可以達成目標；而約四成有儲蓄習慣的受訪者則表示儲蓄是為了「應付不時之需」（37%），其次為「準備退休」（31%）。

家長儲蓄 為子女教育開支包括出國留學

今年調查也就本港家長（育有至少一名十歲或以下子女）進行深入調查，發現有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增加約三個百分點。而每名家長每月平均儲蓄金額為12,100 港元，較五年前的8，600港元大幅增加四成。平均需要擁有116 萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，較整體港人（102萬港元）高出14%

調查亦發現，六成家長表示有為子女作額外儲蓄，他們平均需為每名子女額外儲蓄 226 萬港元才感到安心。當中主要用作教育開支（77%），包括「本地升學」（66%）及「出國留學」（27%）。