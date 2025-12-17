中金擬發A股併東興證券及信達證券　每股36.91人幣　三者周四復牌

中金（3908）透過發行A股﹑以換取東興證券（上海﹕601198）及信達證券（上海﹕601059）股份方式，以合併東興證券及信達證券，完成交易後東興證券及信達證券將會為中金旗下。中金A股（上海﹕601995）﹑H股，東興證券及信達證券會在周四（18日）復牌。



中金指出，根據交易預案，今次交易定價以各方董事會決議公告日前20個交易日均價作為基準價格，吸收合併方中金作為存續主體，換股價格為每股36.91元(人民幣‧下同），被吸收合併方東興證券換股價格為每股16.14元，信達證券換股價格為每股19.15元。該交易方案充分體現了兩家公司資產價值，並有利於平衡各方股東利益。

中金將發行30億股A股併購

中金指出，每股東興A股可以換取0.4373股中金A股，而每股信達證券A股，可以換取0.5188股中金A股。因此中金會向包括中國東方等東興證券股東，發行14.13億股A股；同時向中國信達等信達證券股東，發行16.82億股A股，即中金合共發行逾30億股A股，以換取東興證券及信達證券股份。

完成交易後，中國信達及中國東方，將分別持有中金整體股權的16.71%及8.03%，中央匯金對中金持股由40.11%降至24.44%。其他中金A股股東持股比例，則由20.4%增至26.74%，中金H股股東持股由39.44%降至24.03%。

中金指出，若股東有異議可以有權按每股A股34.8元民幣，以及每股H股18.86港元作價，向現金選擇權提供方出售股份。至於東證異議股東，則可以每股13.13元人民幣出售股份，而信達異議股東可以每股17.79元人民幣出售股份。

中金又指出，包括中央匯金、中國東方、中國信達在內的主要股東已出具長期承諾，將其在交易中獲得或原有的中金股份鎖定36個月，彰顯對整合後長遠發展的信心。

不會觸發強制全面要約

公司又指出，中國相關監管機構已確認，擬議合併不會觸發對中金公司的證券的強制性全面要約。

中金表示，憑藉各方資源的有機結合，合併後公司的財務結構韌性有望增強，通過加強零售業務及資本金業務，使自身具備更強的抗週期能力，提升經營業績的穩健性。同時，伴隨資本運用效率的提升，資本配置也從傳統的自營和融資類業務進一步拓展，從而優化整體盈利模式，實現更有競爭力的資本收益水準。