商湯曾瀉6%　擬配售17.5億股新B類股份　總籌31.5億港元

商湯-W（0020）發布公告，2025年12月18日，公司與配售代理（即國泰君安國際與招銀國際）訂立配售協議，據此，配售代理已有條件及個別同意（作為公司的配售代理）盡力促使不少於六名承配人認購17.5億股配售股份，每股配售股份的配售價為1.8元。配售事項項下的配售股份將相當於公告日期已發行B類股份數目約4.60%及已發行股份數目約4.52%。



待配售事項完成後，假設配售股份悉數獲成功配售，預期配售事項的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為31.5億元及31.46億元。配售事項的所得款項淨額將主要用於以下用途：(i)30%用於支持公司的核心業務發展，包括打造行業領先的AI雲、持續擴大公司人工智能基礎設施商湯大裝置的規模與提高其國產化比例；(ii)30%用於支持生成式人工智能的研發，以及基於公司多模態大模型衍生產品的開發與商業落地；(iii)20%用於探索人工智能在創新垂直領域的技術融合與實踐，包括但不限於AI在金融、教育等行業的落地；(iv)20%用作公司的一般營運資金。

受到有關消息拖累，商湯低開3.6%，報1.9元，其後跌幅曾擴大至6%至1.85元，最新報1.89元，跌4.1%，成交額為9.56億元。