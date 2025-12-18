安踏體育受惠政策利好以及品牌協同　推動股價繼續反彈｜彭偉新

安踏體育 (2020) 是一家中國領先的運動鞋及服裝品牌，其業務涵蓋設計、製造及銷售運動產品。旗下品牌包括安踏、FILA和DESCENTE，產品主要針對大眾市場及中高端消費者。公司不斷推動電子商務和零售渠道的擴展，特別是在秋冬季節推出符合市場需求的產品，以提升業績與市場份額。最近的雙十一促銷活動中，FILA表現優異，顯示出品牌在市場的競爭力。安踏體育的預計營收在2025年將達到779.91億元人民幣，同比增長10.1%。截至2025年，預計歸母淨利潤為13.12億元人民幣，顯示出增長潛力，儘管受到2025年整體經濟環境的影響。每股收益（EPS）預測在2026年將增至5.13元人民幣，而2027年將達到5.62元人民幣。集團毛利率在2025年下降至61.9%，相比2024年的62.2%和2023年的70.4%都有所減少。經營利潤率亦從2023年的23.4%輕微下降至2025年的23.1%；而淨利率在2025年降至16.8%，較2024年的22.0%顯著下滑，顯示出成本壓力及營運挑戰。

國家發改委黨組在《求是》雜誌發表文章指出，將會堅定實施擴大內需戰略，堅持內需主導，建設強大國內市場，為以高質量發展推進中國式現代化提供強有力的支撐。文章強調了發展強大國內市場的重要性，這對於安踏體育而言，無疑是一個重要的利好因素。隨著內需主導的政策推動，消費者的購買力將逐步增強，特別是在健身和運動領域，促進對運動產品的需求。

安踏體育上個交易日以 83 港元收市，全日上升 1.35 港元或 1.65%。集團過去5年的平均Beta值為 0.66，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 106.3 港元，而最低位則曾見 73.55港元，以現價 83 港元計，安踏體育的股價較 50 天線低 0.84%，另外，現價亦較 200 天線低 8.93%，反映出股價走勢未有走勢過強，因此，即使短期股價作進一步的反彈亦未必會出現明顯的回調壓力。而且，市場上現時共有33位分析師對安踏體育有進行調研的覆蓋，所給予的目標價均高於現價，由95港元至143港元不等，而目標價的中位數則為113.8港元，較現價高出42%，另外，若果以財務模型計算其合理價格，其平均值仍然達到122港元，亦較現價高出47%。

安踏體育自今年7月28日至今年12月17日期間，股價錄得8.99%的跌幅，該段期間共錄得29.42 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的29.19 億港元，而散戶則佔當中的0.23 億港元。大戶對散戶資金流比率為 125.6 比 1，基本上是由大戶投資者所主導，相信股價在短期內維持強勢的機會非常大，至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.54%後，曾一度作出回落，並最低曾經跌至 -9.44%，不過已再度回穩，更於於12月17日當日返回3.86%，有望在大戶投資者的資金流入持續轉強下，股價可以繼續反彈。

安踏體育的股價從今年8月份的峰值106.3港元開始出現明顯調整，一度向下突破多條主要移動平均線，形成了較長時間的回落格局，最低觸及78.35港元附近，整體趨勢顯示出一定壓力。不過，近期技術指標開始釋放積極信號，特別是9天RSI指標持續向上，並出現低點逐步抬高的形態，同時股價正逼近20天移動平均線，若能有效站穩，有望確認底部形態已經形成。投資者可以在82.50港元附近考慮買入以黃金比率回調計算，從整個調整浪的跌幅來看，38.2%回吐位將成為初步上行目標，對應價格約在89.00港元水平。只要股價維持在80港元以上支持位，未見有效跌破，短期內可繼續觀望，暫時毋須急於減持，但一旦失守支持則要嚴格進行止蝕。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。