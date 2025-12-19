日本美債持有規模升至1.2萬億美元　中國減持

撰文：格隆匯
美國財政部數據顯示，10月份日本持有的美國國債規模從9月份的1.189萬億美元增至1.2萬億美元。

另邊廂，10月份中國持有的美國國債規模從9月份的7005億美元降至6887億美元。

