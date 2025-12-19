日本加息｜11月通脹續超央行目標　分析師﹕為加息開綠燈

日本央行將會在當地時間今日（19日）較後時間，公布議息結果。在當局公布議息結果前夕，當地公布11月通脹為2.9%，連續44個月高於央行的2%通脹目標水平。市場人士普遍預期，數據公布後，當局宣布加息機會相當大。



凱投宏觀亞太地區資深經濟學家Abhijit Surya表示，今天上午公佈的日本11月份CPI數據，爲日本央行今天將政策利率提高25個點子開了綠燈。日本央行追蹤的核心通脹主要指標顯示，通脹壓力依然強勁。日本的潛在通脹應該會保持強勁。在可預見的未來，不包括新鮮食品和能源在內的通貨膨脹率可能仍將高於日本央行2%的目標，幾乎肯定會超過日本央行對當前財年和下一財年的預測。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

Investinglive分析師Eamonn Sheridan表示，人們普遍預計日本央行12月將加息25個點子，目前市場幾乎已經完全消化了這一預期。儘管加息幾乎是板上釘釘的事，外界對植田和男將採取強硬態度的預期並不高。政策制定者仍敏銳地留意着日本政府債券收益率的大幅上升，以及國內金融狀況對利率上升的敏感性。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

即使在加息之後，日本央行仍將實際利率評估爲負值，這強化了這樣一種觀點，即實際政策將保持寬鬆，緊縮將謹慎進行。

市場料明年10月再次加息

目前市場定價顯示，日本央行最早將在明年6月或7月再次加息。然而，一些分析人士認爲，這一時間表過於激進。越來越多的觀點認爲，2026年10月是一個更現實的窗口，讓日本央行有時間評估借貸成本上升對企業融資、銀行貸款、家庭消費和資本支出的影響。春季工資談判和日圓匯率將是這一評估的特別重要因素。