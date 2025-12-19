「長江活水」聖誕報佳音　李澤鉅即興客串　唱「願您平安」等歌

又到聖誕，不少企業都會安排員工報佳音，為香港這座國際城市增添聖誕氣氛。

溫多娜知道，由長江集團與其他公司的基督徒組成的「長江活水」頌唱團，今年連續第12年舉辦聖誕報佳音活動，殊為難得。

主色調改為「天藍色」 點題歌曲「願您平安」

早前大埔大火，令人痛心。據悉，今年報佳音的主題亦從起初已定為 「盼望」「HOPE」，改為「天藍色」。事緣，在練習期間，大埔發生的一場大火，「長江活水」同仁與不少香港人一樣的悲傷難過，同時亦思考如何與受影響的人及整個城市，共度時艱，同行互勉。最終，他們決定把部分歌曲修改，以及把活動的主色調改為「天藍色」，希望屬天的盼望與平安，能為仍在苦難中的人帶來一絲安慰，在黑暗當中見到明亮的天空；點題歌曲「願您平安」，則顧名思義送上祝福，傳遞愛與希望。

報佳音活動昨日及今日舉行。昨日「首場」，吸引唔少中環人在長江集團中心大堂駐足。活動首先由長江實業集團有限公司執行委員會委員兼公司秘書、公司秘書處總經理及可持續發展委員會委員楊逸芝之領禱揭開序幕。

李澤鉅即興高歌

而「彩蛋」是活動中途，到場探班的長江集團李澤鉅即興聯同長江和記實業有限公司執行董事、公司秘書兼可持續發展委員會成員施𤋮德加入頌唱團，客串演唱了「You raise me up」、「願您平安」等幾首歌曲。

「長江活水」今日 （19日）下午1時在長江集團中心大堂還會舉行另一場聖誕報佳音活動， 睇下各位有冇緣一暏鉅哥風采！