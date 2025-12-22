交稅攻略 1.31前成功報名+交稅即減高達$2,400！一文睇教學

相信最近不少人都收到新一期稅單，市面上亦陸續有因應稅季而推出的不同交稅優惠，究竟點交先最抵最方便？經過一輪比對發現，雲閃付推出的繳費優惠非常吸引，可以交多項「政府或法定機構」類別賬單，交稅更可享有雙重優惠，包括更低手續費，繳費滿額享有立減優惠，交得多、慳更多，最高可慳HK$2,400！記住記住，先報名後繳費先有優惠！



稅單殺到？雲閃付幫你回血HK$2,400！實測真係減到！

最近雲閃付推出「交稅享即減高達HK$2,400」，由於活動反應熱烈，銀聯已經增加預算！如果你仲未交稅，或者準備交稅，名額有限，手快有手慢無！！記住額滿即止，見到這個Post即刻行動啦！

🌟點樣做到立減HK$2,400？

今次優惠真係好易計，只要你在推廣期內（即日起至 2026 年 1 月 31日），用綁定於雲閃付App中的銀聯卡交稅或繳付帳單，滿額即減：

交稅滿 $18,000 👉 即減 $128

交稅滿 $45,000 👉 即減 $360

交稅滿 $80,000 👉 即減 $800

💡 魔鬼細節在於「報名」機制！

每張綁定的銀聯卡可以用1次優惠，每個用戶最多可以用 3 次！

記得一定要報3張不同的銀聯卡，如果你有大額稅款分開交，就可以拎盡 $800 x 3 = HK$2,400最高優惠！🔥極重要提提你：報咗邊張就要用邊張交！絕對不能「A卡報名，B卡交稅」，或付款後才報名，請確保使用已登記的對應銀聯卡付款，否則將無法享有優惠。

⚡點解要用雲閃付交稅？

手續費更低+HK$80,000檔次優惠，慳上加慳：

不少電子錢包交稅都要收大約1%手續費，但雲閃付對港澳地區發行的銀聯卡，手續費低至0.6%！加上交稅滿HK$80,000，即減HK$800的優惠，可能是全城最著數交稅優惠之一！一邊減稅款，一邊慳手續費，精明的你一定識揀

實測教學(一)：報名登記

步驟1：

🔗 報名傳送門： https://shorturl.at/fyIKz

或者按雲閃付主頁中的活動Banner進入頁面

步驟2：

點擊立即報名，選擇報名之銀聯卡進行交易，成功報名，才可享優惠！

實測教學(二)：交稅

步驟1️⃣：查詢已報名卡片

在「管理可用卡」檢查是否已經成功報名，以及報了幾多張卡。

步驟2️⃣：開始交稅

在雲閃付 App 內點擊「香港繳費」👉選擇「政府或法定機構」👉輸入稅單資料 👉支付過程中頁面不會顯示優惠金額，完成付款後記得查看即減金額是否正確扣除！

步驟3️⃣：如何Check Quota？

大家最關心Quota剩下多少，可以直接在活動頁面查看使用情況，無需「估估下」。

若卡片的信用額度不足而未能成功完成交易，可聯絡發卡銀行為你提升信用額度！沒有成功的交易是不佔用優惠次數。

雲閃付一次過交齊稅費差餉 多項生活開支輕鬆處理

雲閃付特設「香港繳費」功能，一個App即可交齊政府或法定機構、物業管理、電訊服務、教育、收費電視、膳食服務等帳單，助你一站式整理生活開支。單單在政府或法定機構類，雲閃付已涵蓋足足30+類帳單，除了交稅，差餉、水費都交到，甚至交通違例定額罰款都可一併處理。

開戶步驟教學

5分鐘綁定銀聯卡即享優惠

雲閃付的開戶方法非常簡單，於App Store或Google Play下載「雲閃付」後，使用香港或澳門手機號碼即可註冊新帳戶，通過短訊驗證碼與設置個人密碼後即註冊成功。

而綁定銀聯卡的步驟，過程不消5分鐘即可完成。用戶可於「卡管理」頁面添加銀聯卡，手動輸入卡號或拍照識別均可，配合填寫手機號碼、其他卡資料如安全碼、有效期等，經過驗證並設置支付密碼後，便能成功將銀聯卡綁定帳戶。其後可於App內的「優計劃」頁面登記優惠，按「香港政府或法定機構」類別繳費後報名，同意用戶協議及私隱政策，選擇報名之銀聯卡進行交易，即報名成功。

繳費過程簡單方便 把握時機享受優惠

報名成功與否以活動頁面顯示為准，已成功登記的用戶即可於App內交費。先點選新增訂單，並於「香港政府或法定機構」中選擇「稅務局」，於「連結帳單/繳費」介面中輸入客戶號碼即可連結帳單。其後帳單便會顯示於「我的訂單」頁面之中，用戶輸入稅項金額，確認繳費資料便點按「Pay」，再次確認繳費金額後確認付款，通過短訊驗證碼後即支付成功，繳費立減優惠的金額亦會隨之顯示。

面對稅季來襲，盡公民責任的同時也交得更精明。雲閃付推出的稅季尊享限時優惠推廣期由即日起至明年1月31日，活動名額有限，盡早報名更大機會享用優惠，助你慳得更多。立即下載雲閃付，KO交稅煩惱，邊交邊賺！

（優惠受條款及細則約束）

（資料及相片由客戶提供）