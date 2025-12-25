《前海規劃》兩年來過千億的積極成效，持續推動深港深度融合發展

2023年12月10日，國務院核准《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（下稱《前海規劃》），立足「擴區後」前海合作區發展實際，在實施範圍、策略定位、發展目標、空間格局、重點任務等面向與《前海方案》充分銜接，使得前海新一輪開發建設的路線圖更加清晰、深化改革開放的政策舉措更加精準有力，為前海持續擴大開發開放按下「加速鍵」。有關情況如下：



一、《前海規劃》整體完成狀況

《前海規劃》印發兩週年以來，271項重點任務深入推動落實，115項任務已落實。

二、《前海規劃》印發兩週年來的積極成效

（一）推動現代服務業高品質發展。

前海現代服務業增加價值達1,460.3億元，成長7.9%。大力實施世界500強、中國500強「雙500工程」。落地泡泡瑪特集採中心、芬蘭通力電梯南方總部、藍色遊標集團大灣區業務總部等。建設高品質發展平台。 2025年前三季深港國際金融城新進駐金融機構508家，累計入駐522家金融機構，其中港資、外資金融機構達371家。深港國際法務區新落地機構25家，累計引進272家法律服務機構，涉外法律服務機構62家。前海國際人才港新增7家「國際人才合夥人」加盟。加速打造特色產業集聚區，強化特色產業集聚及產業生態培育，前海18個產業集聚區新增租賃商辦空間累計約32.5萬平方公尺。其中國際創投集聚區新增71家機構入駐，累計292家，基金管理規模3926億元；大宗商品貿易集聚區新增企業24家、累計達132家，其中天然氣企業103家，規上天然氣貿易企業實現貿易額356.92億元，成長14.6%；融資租賃集聚區累計落地飛機租賃專案20架（個）、貨值49億元，累計落地50單船舶（含海工平台）租賃業務，船舶及海工設備租賃資產179.9億元。此外，已累積引進並培育41家具有國際影響力的“前海全球服務商”，現代服務業對深港兩地經濟轉型升級的支撐作用持續增強。

（二）持續推動深港深度融合發展。

堅持依托香港、服務香港，實有前海港資企業10577家，註冊資本8461.4億元。推進規則機制一體化銜接，深港聯合編制《前海綠色建築環評標準》發布，首創「一評雙證」模式，單一評審流程即可同步取得內地與香港雙重認證，深港智匯風華產業園計畫斬獲香港綠建環評(BEAM Plus)鉑金級認證；舉辦深港數據跨境產品發布會，集中發布前海醫療跨境數據空間、深港數據中心、企業出海數據合規服務平台等產品，前海醫療跨境數據空間實現首單港人北上就醫無感即時保險理賠；深港數據驗證平台實現首例通過數據核驗港面向香港居民的內地消費累積貸款，目前已成功超過10億筆資助推動民生領域一體化融通，前海深港青年夢工場體系擴容提質，累計孵化創業團隊1591家，其中港澳台及國際團隊1161家，孵化團隊融資總額68億元，培養孵化國家高新技術企業83家，專精特新企業18家，高層香港人才12家；政府公費醫療服務正式落地前海，居住內地的符合資格的178萬名香港長者可到南方醫科大學深圳醫院憑長者券記賬就診；聯合香港特區政府勞工及福利局等機構舉辦「香港青年看前海：『心連心』共創明天」活動，160名香港中學生深度探訪前海。目前，前海已實現1,162名境外專業人士完成備案執業，針對港人的就業、居住、教育、醫療等「一站式」服務體系基本建成，宜居宜業的「港人生活圈」日益成熟。

（三）深化前海合作區改革創新。

國家發展改革委沈竹林副主任到前海調研低空經濟發展，推動跨國規則銜接；前海與香港規則銜接機制對接政策措施上報國家發展改革委。加速科技發展體制機制改革創新，印發實施支持科技服務業高品質發展行動計畫、支持研發中心發展專案政策，推動深圳市首家外國專利代理機構代表處獲批在前海設立。 「前海5號大樓」正式啟用，國際人才創新研究實驗室（海外人才資料庫）、京東科技生態智算中心等五大創新平台、深港合作基金、新加坡會芯半導體前海總部等五大重點項目集中落地。建置中央網信辦資料安全合規聯合實驗室（前海），打造國家級資料跨境領域基礎設施；啟動營運資料安全合規服務中心（深圳），累計服務企業超100家，輔導8家企業實現資料合規出境。粵港澳大灣區一體化算力服務平台主流晶片覆蓋率超85%，已累計提供算力服務155家次。集聚企業工程中心、工程實驗室、技術中心等創新載體191家，國家級專精特新「小​​巨人」企業103家，獨角獸企業11家。制度創新成果豐碩且引領性強，兩年來新增17項制度創新成果在全國複製推廣，累計達105項。兩年來形成44項具代表性的製度型開放典型案例，涵蓋投資貿易便利化、金融開放創新、法治環境建構、人才管理改革等多個面向。打造國際一流營商環境，高水準創建信用經濟試驗區，發布促進前海信用服務業高品質發展的十二項措施；高標準建設前海出海e站通，本年度服務各類出海企業856家，組織參與各類出海活動136次，線上平台瀏覽60萬人次，累計註冊用戶17396家。此外，政務服務跨境聯通持續深化，已實現在港澳地區提供超過400項跨境政務服務，涵蓋商事登記、社保、稅務、公證等多個領域，初步構建起線上線下融合、便捷高效的跨境通辦服務體系；已吸引5家國際性組織落戶，正加快構建與國際接軌的專業服務體系與市場環境。

（四）持續推進高水準對外開放。

深化要素流動及製度型開放，印發實施深入推進建設世界服務貿易重要基地三年行動方案，實施4個方面21項重點任務；拓展文化藝術品保稅業務，落槌前海文化藝術品保稅「首拍”，落成前海藝術品保稅“第一倉”；首筆依托“前海離岸貿易服務平台”辦理的離岸轉手買賣付匯業務落地，企業上傳資料到銀行放行的耗時從2-3個工作日縮短至30分鐘。深入推動國際船舶登記及配套制度改革，今年以來新增14艘、累計17艘「中國前海」籍船舶，進行首單西部港區LNG船舶加註作業。前三季前海聯合交易中心大豆成交量1195.74萬噸，成交額388.34億元；電子元件及積體電路國際交易中心覆蓋元件產品型號超5萬個，實現交易規模971.7億元，成長53%；深圳西部港區貨櫃吞吐量達1773.63萬TEU，同比大幅成長。擴大金融業對外開放，「金融支持前海30條」政策落地超90%，富邦銀行（香港）深圳分行獲批籌建並落戶前海；前海自由貿易帳戶試點銀行獲批擴容，新增兩家試點銀行，總跨境收支1.2萬億元，其中與香港跨境收支佔比近8成；拓展多邊央行數位貨幣橋運用場景，落地外商直接投資（FDI）入帳業務；依托前海股權交易中心打造赴港上市培育基地，「專精特新」專板入板企業450家。提升法律事務對外開放水平，國內首家東歐律師事務所駐華代表機構落戶前海，已形成包括6家外國律師事務所代表處、1家中外律所聯營辦公室、12家粵港澳聯營律師事務所在內的全鏈條法律服務體系；前海法院適用域外法、國際條約、國際慣例審理245件，其中2452件。高水準參與國際合作，策劃舉辦“香港外國商協會看前海”系列活動，30家外國商協會攜會員企業考察前海；聯合香港人才服務辦公室發布“深港72小時體驗券”，首批歐洲青年科技人才到訪前海；蛇口港口岸擴大開放增加直升機出入境功能通過國家驗收，升級為全國首個“海跨境”型口空一體。前三季度，深圳機場完成拓展6條國際客運航線、3條國際貨運航線，國際及地區客貨運航線達96條，旅客吞吐量達4,891.4萬人次，貨郵吞吐量達149.9萬噸。

（五）加速打造國際化城市新中心。

高標準建造宜居之城、樞紐之城、韌性之城、智慧之城。打造高品質生活圈，前海石公園桂灣段濱海岸線全新升級，迅速成為市民休閒熱點；全國首個國際化港風港味街區正式啟用，吸引百年香港老字號恆香餅家、寶蘭生，香港餐飲老字號阿一鮑魚、佳寧娜，香港非遺名代表寶熹堂、富佳寶等56家香港品牌進駐；印發實施前海聚焦商務商貿商業商圈打造世界級灣區會客廳行動方案，推動前海片區5家商場獲得「國際友善消費商場」認證、超過20家商家取得「國際友善商家」認證，前海壹方城、K11 ECOAST成功設立離境退稅「即買即退」集中退付點，前海超84家離境退稅商店加入。文體旅遊蓬勃發展，灣區之眼、前海冰雪世界等文旅地標投入使用，前海冰雪世界開業十天共接待遊客逾20萬，日均逾2萬人次；灣區書城開業國慶期間接待人次約78萬，日均10萬人次；蛇口海上世界明華輪煥新升級，中國首部原創沉浸式肢體劇《交易人生》全球首演並開啟長期駐演；和平之船太平洋號環球郵輪靠泊深圳國際郵輪母港，吸引近500名美國、西班牙、日本等國際遊客到訪前海。重點工程建設提速，加速海洋新城、「網際網路+」未來科技城、深港國際服務城等規劃建設，加速推進前海博物館等重大項目，前海石公園雙界河河口段建成開放，打通寶安中心區至前海灣斷點，貫通西灣—前海灣慢行公共空間、濱海騎行期（西灣邊界68公里），深入實施海岸空間、濱海騎行道第一區（西灣邊界68公里），深入實施岸區。