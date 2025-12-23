2025前海金融亮點紛呈：新增重點持牌　金融機構佔全市六成

2025年，前海持續深化金融領域高水準開放，在優質金融資源集聚、特色金融生態建構、金融賦能實體經濟等關鍵領域取得突破性進展。年內新增7家重點持牌金融機構、落地4檔險資基金項目、引育一批優質私募基金，多項招商引資核心指標居全市前列，彰顯前海金融發展「強磁場」效應。



招商成果領先全市，金融資源加速集聚

推動前海開發開放，是習近平總書記親自規劃、親自部署、親自推動的國家改革開放重大舉措。作為“特區中的特區”，國家在金融領域賦予前海金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區的戰略定位。 2025年，前海聚焦金融產業高品質發展，深度依托香港國際金融中心的資源禀賦，吸引港資外資加速落戶，已成為深圳金融機構核心集聚區域之一。

自2025年以來，前海持牌金融機構招引實現數量突破與品質領跑，新增富邦銀行（香港）深圳分行、高華證券深圳分公司、物產中大期貨深圳分公司等7家重點持牌金融機構，佔全市新增數量的6成，覆蓋了銀行、證券、期貨等金融全業態。其中，富邦銀行（香港）深圳分行是台灣市值最大的金融控股公司-台灣富邦金控在內地設立的首家外國銀行分行，進一步豐富了前海國際金融業態。

「富邦香港選擇深圳前海，正是看中深港兩地優勢疊加的巨大潛力。」富邦銀行（香港）有限公司行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，未來將依託前海跨境金融與金融科技政策優勢，優化服務產品，搭建內地與香港金融服務平台，為粵港澳大灣區發展注入金融動力。

「作為世界500強物產中大集團金融板塊成員企業，我們把深耕大宗商品產業的經驗與前海優勢結合，為前海先進製造、供應鏈等產業提供價格風險管理支持。」物產中大期貨深圳分公司總經理陳華傑在採訪中表示，前海佈局的跨境金融服務體系和產業集聚優勢，完善公司加碼的關鍵考量。

在金融科技領域方面，前海再添新動能。今年12月9日，韓國最大資管機構未來資產集團在前海設立金融科技研發中心，提升前海金融服務數位化、智慧化水準。目前，匯豐集團、東亞銀行、港交所、眾安等已在前海佈局金融科技子公司，實現香港金融資本與大陸前沿科技的深度跨境合作。

保險資金運用成效顯著。由前海落地平安、太平等險企發起的4檔重點基金項目，數量佔全市新增8成，總規模478億元、佔全市新增9成。這些長期資本、耐心資本將重點投入先進製造、綠色科技、生醫、綠色低碳等前沿科技領域，為實體產業和科技創新註入長期穩定資金來源。

「險資看重投資標的穩定性與成長性，前海聚焦實體經濟的定位，與險資長期投資邏輯高度契合。」平安私募相關負責人表示，前海企業所得稅優惠、跨境資金流動便利等政策能降低營運成本，未來將聯合前海打造更多「險資+產業」 模式，助力先進製造業技術、實現轉型成本。

私募基金領域表現同樣突出。 2025年，前海新增私募股權投資基金、創業投資基金數量佔全市新增3成，管理規模佔全市新增4成。這批聚焦硬科技、跨國投資的私募基金管理人，與IDG、GIC等國際資管機構形成協同，建構境內外聯動、全週期覆蓋的私募生​​態，為新創企業提供全鏈條服務，協助科技成果轉化。

「前海金融業的發展不是單點突破，而是開放、產業、創新的系統推進。」深圳綜開院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲分析指出，前海吸引優質金融資源，關鍵在於建構「政策築基、深港連結、產融協同」生態。既有國家金融業開放先行先試政策，破除跨國金融壁壘；又依托深港金融市場互聯互通，實現要素高效流動；更緊扣實體經濟需求，推動金融資源向科創、高端製造等領域傾斜，形成「金融賦能產業、產業反哺金融」的良性循環。

高水準開放政策，建構全球資源對接平台

前海金融產業高品質快速發展，根植於已建構的「國家戰略政策+地方專項措施+資金扶持」的多層次政策體系。 2023年，經國務院同意，國家金融管理部門聯合廣東省發布的「金融支持前海30條」。截至目前落地率已超9成，形成6項全國首創、8項全國首批、2個全國首家成果，正不斷探索更多可複製可推廣的經驗，激活經濟發展新動能。今年2月，經深圳市政府同意，深圳市金融局與中央駐深金融管理部門印發《關於支持前海金融高品質發展的行動方案》，明確支持前海健全以金融業開放、人民幣國際化為重點的政策體系，促進深港金融聯通。

針對持牌金融機構、私募股權基金、金融科技企業等，前海出台專項扶持政策，涵蓋一次性獎勵、業務創新獎勵，為機構特色業務提供支撐，協助差異化發展。

深港融合發展，打通金融要素流動通道

此外，前海持續推動深港金融規則銜接、業務協同與資源互通。全國首批港資「一參一控」證券公司匯豐前海證券、東亞前海證券，首家港資控股公募基金公司恆生前海基金先後落實。深港金融合作委員會第二次全體會議在前海召開，會議首次啟動深港前海工作小組，就深港科技與金融深度融合發展、企業赴港上市培育等開展密切溝通，進一步推進新時代深港金融合作創新，深化粵港澳大灣區金融協同發展。

「作為港資金融機構，我們曾建議前海設立首家外資控股證券公司，得到前海管理局大力支持。歷經5年努力，終成現實，這體現了前海創新精神。」匯豐銀行（中國）有限公司廣東區域總經理李其樂表示，基於對前海發展的信心，集團已在前海購約一棟 5萬平方米、25層的辦公大樓。

產業生態協同，實現金融與產業良性循環

尤其值得關注的是，前海以紮實產業基礎承接金融資本，建構高效金融生態。產業載體方面，前海深港國際金融城入駐518家金融機構，港外資佔比近3成，集聚法國安盛、義大利忠利保險等國際機構以及微眾銀行、財付通等國內頭部金融企業，形成多層次生態；融資租賃集聚區資產規模超2500億元，全年新增12個、累計落地21個飛機租賃項目，近期落地深圳市首架國產大飛機C919租賃項目，實現國產大飛機服務零突破，凸顯了前海在產業與金融協同發展方面的成效。

生態培育上，前海定期舉辦計畫對接會、政策宣講會，搭建交流平台；依托最高人民法院第一巡迴法庭、深圳國際仲裁院實現“司法終審”“一裁終局”，“前海投資者保護條例”築牢金融安全防線。人才服務方面，國際人才港提供 「中國綠卡」「執業資格備案」等700項一站式服務，10家國際醫療機構、9所國際學校及全球最大室內滑雪場，為金融人才營造宜居宜業環境。

未來，前海將持續深化金融領域制度型開放，推動跨國金融創新政策落地，改善人才服務保障，協助國家金融業開放水準提升。同時，持續發揮深港融合優勢，強化金融與實體產業、科技創新協同，吸引全球優質金融資源落戶，為粵港澳大灣區發展注入動能，為全國金融業開放提供可複製的「前海經驗」。