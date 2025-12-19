拼多多盤前升逾半成　揚言下一個3年再造一個拼多多　 加谷供應鏈

拼多多召開年度股東大會，宣佈實行聯席董事長制度，任命趙佳臻為聯席董事長，與拼多多聯席董事長陳磊共同擔任聯席董事長兼聯席CEO。

據內媒報道，會上，陳磊透露，Temu已在不同國家具有一定的市場規模，3年走完了拼多多國內電商10年的路。

趙佳臻表示，今年是拼多多創業的第十年，公司在業務、技術及服務多個方面持續積累，業務已經觸達全球大部分國家。下一個階段，公司戰略將更加聚焦，經過反復討論，已錨定中國供應鏈作為接下來業務發展的核心。

報道又稱，趙佳臻表示過去幾年，Temu以讓公司驚訝的速度達到了相當的規模，這是中國供應鏈產業紅利帶來的關鍵一躍，也為國內供應鏈的發展，為拼多多和Temu下階段的再造帶來了新的契機。公司將聚焦精力、財力和物力，投入供應鏈的升級再造，實現供應鏈運營模式的整體性升級。高品質，品牌化是方向，相信下一個三年將有機會再造一個拼多多。

陳磊表示，隨著業務規模的擴大和各地監管環境的快速變化，公司深刻認識到合規是底線；作為社會中的一個企業，符合社會需要，回歸初心，不忘本，固守本分，為社會做貢獻是電商平臺的根本責任。

拼多多美股盤前升逾半成。