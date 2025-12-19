金管局﹕港銀首3季除稅經營溢利按年增11.9%　淨息差收窄至1.47厘

金管局發布新一份季報，指出在今年首3季本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增加11.9%，主要是受惠於收費及佣金收入，以及淨利息收入錄得增長。至今年9月底，零售銀行淨息差收窄3個基點至1.47厘。



金管局又指出，本港零售銀行在第3季貸款總額按年減少0.9%，其中在香港使用貸款﹑香港境外使用貸款，以及貿易融資分別減少0.4%﹑2.3%及0.7%，在內地相關貸款下跌1.5%。

港元存款跌2.7%

當局亦表示，在今年第3季本港銀行存款總額按年增加2.4%，其中港元存款減少2.7%，美元存款增加6.4%，整體貸款比率按季下跌1.7個百分點至52.6%。

特定分類貸款比率按季升至1.98%

資產質素方面， 金管局表示銀行體系特定分類貸款比率按季提高0.01個百分點至1.98%，其中內地相關貸款特定分類貸款比率下跌0.17個百分點至1.99%。信用卡貸款及住宅按揭貸款拖欠比率，分別為0.39%及0.13%。'

金管局亦表示，本港銀行流動性及資本維持充裕，在今年第3季，第1類機構的平均流動性覆率為171.2%。至今年9月底，本地註冊認可機構的總資本比率為24.4%，普通股權一級資本比率為20.1%。