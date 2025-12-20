王文濤部長會見AMD主席兼首席執行官蘇姿豐

12月18日，商務部部長王文濤會見美國超威半導體公司（AMD）董事會主席兼首席執行官蘇姿豐。雙方就公司在華業務發展、加強對華合作等進行了交流。

