阿里巴巴及騰訊為股東　AI六小虎之一　稀宇科技通過上市聆訊

中國「AI六小虎」之一、人工智能初創公司稀宇科技（MiniMax）在港交所（0388）上載聆訊後資料集，擬根據《上市規則》第18C章在香港主板上市，有望成為從成立到IPO歷時最短的AI公司。



稀宇科技是通用人工智能科技公司，於2022年初成立，致力推動人工智能科技前沿發展，實現通用人工智能（AGI）。該公司投資者包括阿里巴巴（9988）及騰訊（700）。

該公司的大模型組合包括大語言模型、視頻生成模型以及語音和音樂生成模型。MiniMax M系列由MiniMax M1和MiniMax M2組成，是其大語言模型旗艦產品線。MiniMax M1今年6月推出，是一款開源的大規模混合注意力推理模型。

2022成立阿里及騰訊為股東

Hailuo-02系列模型能夠從多種形式訊息輸入中生成高質量視頻內容。Speech-02模型旨在從文本輸入中生成自然、高質量的語音。MiniMax是公司的智能agent應用，可通過自然語言指令自主執行類型廣泛的任務。該公司收入主要有兩大來源：（i）AI原生產品及（ii）開放平台及其他基於AI的企業服務。