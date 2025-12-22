中海油田服務短期市場需求強勁回暖　驅動股價繼續反彈｜彭偉新

中海油田服務（COSL）(2883) 是中國近海市場最具規模的綜合油田服務供應商，主要業務涵蓋鑽井服務、油田技術服務（井服務）、船舶服務以及物探採集和工程勘察服務（地球物理調查）四大分部。根據2025年中期報告，油田技術服務分部收入約人民幣123.64億元，佔總收入約53%（估計值，基於分部貢獻趨勢）；鑽井服務分部收入約人民幣72.4億元，佔約31%；船舶服務及物探服務分別佔比較小，合計約16%**。原句中井服務佔48%、鑽井35%的比例可能基於較早數據，最新顯示油田技術服務已成為核心貢獻板塊。在短期內，隨著中國海域及全球油氣勘探活動復蘇、母公司中國海洋石油總公司（CNOOC）資本支出維持高位（2025年預計1,250-1,350億元人民幣），加上鑽井平台利用率提升（2025年上半年達91.2%）及海外高日費項目有序運營，COSL業務將受益於作業量增加及市場需求強勁回暖，預計收入穩健增長，特別是鑽井及船舶服務板塊。

至於在中期方面，集團將加速國際化擴張，聚焦中東、東南亞及歐洲（如挪威北海）高潛力市場，透過艦隊擴張、自主技術產品智能製造及一體化服務體系，進一步提升盈利能力；同時，全球油田服務市場預計持續平穩發展，海外收入比例有望從2024年的約21%進一步上升，井服務及綜合合同增長將成為關鍵驅動。另外在長期方面，中國政府在「十五五」規劃中強調高質量發展、科技创新及海洋強國戰略，將海洋經濟及能源安全列為重點，這將大力支持海上油氣開發及相關服務需求；COSL作為行業領先者，將受益於國家增儲上產政策、低碳轉型及深海技術突破，實現内涵式增長及世界一流能源服務公司目標。

而集團的主要亮點包括高度依賴母公司CNOOC的穩定國內收入來源（2024年佔約79%），以及海外市場強勁增長潛力，特別是油田技術服務合同加速拓展（如自主技術通過海外客戶資質預審）及綜合一體化服務模式，2025年上半年已顯示作業量及效率顯著提升，支撐集團長期穩健發展。

中海油田服務在2025年第三季度的財務表現令人滿意，集團實現淨利潤達到人民幣12.5億元，同比增長46.1%。該季度的總收入為人民幣115億元，同比增長3.6%，但較前一季度下降了7.9%。強勁的淨利潤增長主要得益於毛利率的改善，毛利率提升了2個百分點至19.5%，這一增長受到高日租金半潛式平台的利用率提升的推動。另外，集團的設備利用率在用於上游開採作業的方面顯著提高，具體在481個可用日數上，第三季度的利用率達到94%和88.6%（對應於自升式和半潛式平台），顯示出市場需求的強勁回暖。儘管COSL面臨油價低迷對上游投資情緒的冲擊，集團的井服務業務仍然顯示出韌性，預計將繼續受益於與母公司中海油的穩定業務關係。這些因素共同支持了COSL在當前環境中的財務增長。

中海油田服務於2025年12月19日以 6.91 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.14%。集團過去5年的平均Beta值為 0.4，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.07 港元，而最低位則曾見 5.06港元，以現價 6.91 港元計，中海油田服務的股價較 50 天線低 5.9%，不過，現價則較 200 天線高出 1.57%。另外，集團自今年7月30日至今年12月19日期間，股價錄得2.95%的跌幅，該期間共錄得0.71 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.54 億港元，而散戶則佔當中的0.17 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.1 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.14%；而最低曾經跌至-18.12%，至於12月19日當日則為 -0.49%，反映整體大戶資金動力正在改善中，有助股價繼續作出反彈。投資者可以在6.80港元水平買入，上望7.70港元，只要股價能企穩在6.70港元水平以上，可以繼續持有。

圖1：中海油田服務(02883)於今年7月30日至12月19日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

