港話通｜與富途簽合作協議　提供金融智能服務體驗

全港首個自主研發的AI對話應用「港話通」與富途證券國際（香港）今日﹙22日﹚簽署合作協議，雙方將透過技術對接，實現能力互通，將「港話通」在政務、民生等本地化AI服務優勢，與富途的金融能力融合，為用戶提供專業的金融智能服務體驗。

「港話通」由港話通全維服務有限公司推出，是本港首個本地化AI智能聊天機械人。透過龐大的本地知識數據庫，為用戶提供各項本地民生資訊，涵蓋日常生活「衣食住行」以及各類公共服務查詢，致力成為「香港市民嘅AI好幫手」。程式自11月下旬推出試行版以來，受到廣大市民支持，上架首五日便登上香港App Store免費應用程式排行榜榜首。

在雙方的合作協議下，富途旗下的自有AI產品「牛牛AI」接入「港話通」，意味用戶透過「港話通」查詢投資趨勢、行情表現或宏觀市場動態等相關金融問題時，系統將快速調用富途平台的金融能力，為市民提供精準、快速的專業解答。憑藉富途科技券商的平台優勢，其基於平台真實數據的推理邏輯，亦能夠有效過濾AI噪音，最大程度確保回答的可靠與高效。

官方指，使用「港話通」查詢金融資訊非常簡單。用戶打開應用程式後，可於對話框上方發現「金融」功能。在點選「金融」之後，系統便會接入富途證券的數據庫，用戶只需在對話框輸入想查詢的問題，港話通便能作出回答。

香港科技大學首席副校長、港話通全維服務有限公司董事郭毅可教授表示：「『港話通』一直尋求創新和進步，為市民帶來更全面的AI體驗。這次很高興能夠與富途合作，透過富途在金融投資領域的專業技術能力，擴闊「『港話通』的應用場景，同時為雙方的用戶提供更全面的資訊服務，亦期待未來能夠有更多不同領域的合作，令香港AI的生態能蓬勃發展。」

富途證券董事總經理謝志堅表示：「富途深感榮幸能與『港話通』攜手，合力推動港府智慧民生體系的建設。成為『港話通』的首家企業合作夥伴，這是香港各界對富途綜合實力的肯定。藉由此次合作，我們希望富途在AI能力方面的積累，能夠幫助香港市民在數字時代享有更穩健、更便捷的金融支援。」

「港話通」與富途的戰略合作，將有助雙方攜手探索AI跨領域應用的創新實踐。雙方亦同意，在未來繼續深化合作，聯合更多生態夥伴，共同構建多元化的智能服務生態，為香港的創新城市生活發展注入動能。