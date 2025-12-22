大宗商品策略委員會首開會　陳茂波﹕將制訂及踐行發展策略

由財政司司長陳茂波擔任主席的大宗商品策略委員會今日（22日）召開首次會議。



陳茂波說：「在地緣政治、科技變革、綠色轉型等多個大趨勢的多重驅動下，全球就貴金屬、有色金屬、傳統能源、新能源相關材料等大宗商品的供需形勢正經歷深刻變化。我國是大宗商品的主要消費國和進出口市場之一，並正全速推動高質量發展、堅定邁向雙碳目標，加大對綠色產業的投入；這些發展都突顯國家在建設大宗商品資源配置樞紐上的優勢。香港作為國際金融、貿易和航運中心，『一國兩制』下有『內聯外通』的獨特優勢，其中資金、貨物、資訊自由流動，加上高效的金融、物流和專業服務，以及便捷通達的交通運輸網絡，在發展大宗商品市場方面具有龐大的潛力，能服務和貢獻國家以至全球在這個領域的發展，同時為自身開創更多元的發展機遇。」

「過去一兩年間，香港正積極建構更蓬勃的大宗商品生態，從加入倫敦金屬交易所的全球倉庫網絡，以促進實體金屬的交割活動；到加速建立國際黃金交易市場等，我們在這方面已經邁出了堅實的步伐。接下來，政府會通過高層統籌規劃，制訂和踐行全面的大宗商品發展策略，抓緊未來的發展機遇。」

他續說：「委員會匯聚大宗商品交易生態圈，包括金融、商貿、航運、物流、專業服務等行業相關的業界領袖，全方位深入研究全球大宗商品市場趨勢，全面檢視實物貿易、金融及衍生工具交易及航運物流等環節的現狀和趨勢，並深入調研各類主要和新興類別的大宗商品業務在港發展的機遇，優化市場機制與規管架構，構建行業生態圈，以及探索與內地市場的互聯互通。委員會亦會就香港大宗商品市場的定位、規劃發展和推廣策略等提供具體建議。」

委員會於今日的會議上聽取了有關全球大宗商品市場趨勢和香港發展潛力的匯報，並就委員會優先聚焦調研探討的商品範疇和重點進行討論。