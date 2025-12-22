李小加﹕暫時擱置滴投資上市　以私募基金運作

港交所（0388）前行政總裁李小加早年創立滴灌通，並在今年就推進公募基金滴灌投資以21章形式上市，遞交上市申請。不過李小加於上周四（18日）向股東發信，決定暫時擱置滴灌投資上市計劃，因為公司難以在短時間窗口完成21章上市所需的監管手續和程序，相關流程比預期需時大幅延長。



李小加在股東信解釋，雖然通過21章「公募基金」上市的成功，對滴灌通的短期發展有諸多好處，但時間的不確定性，已開始影響滴灌通整體的發展節奏。

待時機更成熟再遞上市申請

同時，李小加表示，MIFC的業務模式獲得不少資金及資產方認可及響應。因此，決定優先啟動私募基金程序，把MIFC作為私募基金來運作，相關募資和投資部署上都會更靈活，能更快進入市場，能更有效地吸引全球大型投資機構參與，在時機更成熟時，再考慮更新A-1申請表，重新啟動21章「公募基金」上市程序。

李小加又稱，暫時擱置「公募基金」上市，讓滴灌通得以全面啟動因該申請而推遲數月的3.0投資計劃將在2026年初正式啟動，同時同步開展MIFC私募基金募集工作，滴灌通集團將投入一億美元自有資金，認購MIFC首期LP份額。