港交所陳翊庭﹕國際投資者重返香港市場　將推出更多產品滿足市場

香港交易所 （00388） 表示，隨着「DeepSeek時刻」和中國內地多項科技創新的出現，再加上本港市場推出多項改革，國際資本明顯回流至香港。



截至上周五（19日），計及GEM轉往主板上市的公司，共有106間公司在港上市，集資總額達2,746億元，位居全球第一，其中4間公司為今年全球10大新股，亦有哈薩克斯坦、新加坡、泰國和阿聯酋等地區的發行人來港上市；已上市公司再融資金額達660億美元；現貨市場首11個月日均成交額2,307億元，按年升43%。另外，自18A及18C上市章節生效以來，共有88間為生物科技和特專科技公司，反映香港資本市場的活力和深度，而投資者對前沿領域具濃厚興趣。

產品方面，截至11月底止，期貨及期權日均成交合約張數創下169萬張的新高紀錄，按年升8%，其中，股票期權是交投最活躍的產品，日均成交合約張數逾89.55萬張，按年升23%。交易所買賣產品（ETP）日均成交額按年翻位至376億元，年內共有48隻新ETP上市，包括來亞洲首批個股槓桿及反向產品。

將透過推新產品令市場活躍

港交所指，未來將繼續不斷優化市場，並透過推出新產品來活躍市場交易和豐富產品生態圈，從而實現「流動性創造流動性」的良性循環。同時，借鑑香港現貨市場取得的成功，正積極推動定息及貨幣產品（FIC）生態圈的發展。

陳翊庭。（資料圖片）

行政總裁陳翊庭指，2025年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，中國內地和亞洲的創新發展為市場注入源源不絕的活力。市場流動性不斷增加，上市鑼聲接連響起 ，創新獲得資本青睞，而一系列上市改革以及「科企專線」吸引不少創新公司來港上市，明年將繼續依靠科技賦能、與合作夥伴，共同構建面向未來的生態圈，提供更豐富的產品、更便利的參與途徑和更多元的選擇。

她又指出港交所將會再接再厲，繼續大力擴大產品生態圈，建設更加豐富多元的市場，提供各種現貨股票、交易所買賣基金（ETF）、衍生產品、定息及貨幣產品，以及其他風險管理工具，滿足不同投資者的需求。