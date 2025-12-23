交易員大舉買入美債期權　押注10年債息將回落至4厘

交易員正在大量買入國債期權，押注美國10年期國債收益率將在未來幾周內回升至4%——這是自去年11月底以來從未觸及的水平。這一看漲押注出現之際，美債收益率近期其實小幅走高，10年期收益率本月早些時候曾觸及4.2厘附近的高點，隨後在周一（22日）波動至4.16厘，因投資者正在權衡最新經濟數據，並從聯儲局官員的講話中尋找未來降息幅度與時機的線索。



周一發布的芝商所（CME）未平倉合約數據顯示，過去一周某3月到期的10年期美債期權合約出現大量買入。該頭寸至今支付的總權利金異常龐大，約達8,000萬美元，未平倉合約數量已飆升至171,153份合約，一周內激增300%。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

至於Exness策略師Maria Agustina Patti在一份研報中指出，10年期美債收益率目前接近4.16厘，為美元提供了一定支撐。隨着年末臨近，市場流動性持續趨薄，加劇了外匯和債券市場出現短期波動的風險。不過，由於周一缺乏重要美國經濟數據發布，交易活動整體較為清淡。投資者目前正為周二（23日）即將公布的多項關鍵數據做準備，包括美國GDP和耐用品訂單數據。