九方智投（9636）：業務多元、業績爆發與股價技術分析｜彭偉新

九方智投控股（9636.HK）的主要業務是提供在線投資決策解決方案，專注服務個人投資者。公司透過多渠道網絡（MCN，如短視頻和直播平台）大力拓展流量，產品組合多元化，以滿足不同階層客戶需求。主要產品包括大額VIP服務（如「股道領航」系列和「超級投資家」系列）、針對低階客戶的小額產品（如「九曜股票」）以及硬體股票學習機。根據券商報告，2024年收入結構中，大額產品佔比約82.3%，小額產品佔約10%，學習機則貢獻約8%。公司亮點在於早期進入市場並取得證券投資顧問執照，在客戶獲取和流量變現方面具備明顯優勢。短期內，受惠於A股交易活躍和新零售投資者湧入；中期則靠產品多樣化提升用戶粘性；長期來看，集團計劃透過收購香港持牌業務，加強跨境金融服務能力，進一步擴大市場份額。

九方智投控股所處的在線投資顧問行業具有明顯周期性，業績高度依賴資本市場交投活躍度。在A股交易量復甦的背景下，行業整體呈現回暖態勢，但波動性高，業績亦隨市場起伏。競爭方面，行業內競爭激烈，大型券商及新興玩家積極布局，尤其在短視頻和直播等新媒體平台，爭奪年輕及數碼原生零售投資者。主要運營成本來自員工薪資和流量採購開支。經歷高速增長後，部分公司開始優化成本結構，提升效率；不過，隨著新產品推出，短期成本可能上升。總體而言，行業在市場復甦推動下前景樂觀，但需持續加強技術創新和客戶體驗，以維持競爭優勢。

至於九方智投控股2025年上半年業績表現強勁，收益急升133.8%至約21億元人民幣，主要受市場回暖及AI產品帶動，用戶付費意欲大幅提升。集團由去年同期虧損1.74億元，成功扭虧為盈，股東應佔溢利達8.65億元，增長超過500%。總訂單金額上升84%至17億元，毛利率高企，現金流健康，顯示營運效率和盈利能力大幅改善，未來前景看好。

九方智投控股（9636.HK）於2025年12月22日收市價約52.00港元，較前日上升3.4%。集團過去5年平均Beta值為 -0.33，系統性風險低於大市。52周最高位曾達84.05港元，最低位20.3港元。以現價計算，股價較50天線略低，但較200天線稍高，反映出股價在技術上未有出現明顯的阻力。自今年7月31日至12月22日期間，股價錄得輕微升幅，期間資金流入約4.77億港元，其中大戶佔1.98億港元，散戶佔2.8億港元，大戶對散戶資金流比率約0.7比1 (見圖1)。大戶坐貨比率最高曾升至17.82%，最低跌至-15.9%，至最新約11%水平，反映大戶資金動力開始有轉強的情況，有助支持股價由低位逐步反彈。

九方智投的股價於8月27日攀升至84.05港元高位出現後持續回落，其後跌穿20日移動平均線，呈現逐級下跌的走勢，一直跌至最低46.84港元。隨後走勢逐漸築底，9天RSI於11月初已提前觸底反彈，股價亦成功向上穿越20日移動平均線，強化底部確認訊號。若以黃金比率38.2%計算從高點調整計算的潛在反彈目標，投資者可考慮在52.00港元附近入市，上望60.00港元；但若股價未能企穩50.00港元之上，宜盡早止蝕離場，以控制風險。

圖1：九方智投控股(09636)於今年7月31日至12月22日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。