國產GPU四小龍壁仞科技招股　暫錄123億孖展認購　超額50倍｜新股

國產GPU四小龍之一的壁仞科技（6082）從周一（22日）起至下周一（29日）中午招股，有機會成為明年首隻掛牌的新股。截至周一晚，券商暫向散戶借出123.2億元孖展，若以公開發售部份集資額2.4億元計算，錄得超額認購49.8倍。



一手入場費約3960元

壁仞科技計劃發行2.5億股H股，5%於香港作公開發售，招股價介乎17元至19.6元，集資最多48.5億元。每手200股，一手入場費3959.5元，預期將於2026年1月2日掛牌買賣，中金公司、平安證券（香港）、中銀國際為聯席保薦人。

壁仞科技開發通用圖形處理器（「GPGPU」）芯片及基於GPGPU的智能計算解決方案，為人工智能（AI）提供所需的基礎算力。通過整合自主研發的基於GPGPU的硬件及專有的BIRENSUPA軟件平台，解決方案支持從雲端到邊緣的廣泛應用中AI模型的訓練及推理。

引啟明創投及平安人壽為基投

今次壁仞科技招股，引入3W Fund、啟明創投、Aspex Master Fund、WT Asset Management、Hao Capital、平保 （2318） 間接全資附屬平安人壽保險、Huadeng Technology、Lion Global、上海景林及CICC Financial Trading Limited（與景林場外互換相關）、保誠 （2378） 持有的MY Asian、Eastspring、UBS AM Singapore、泰康人壽、Aspirational China Growth、Charoen Pokphand、神州數碼、錦繡608號及國君香港（與國泰君安背靠背TRS及中和場外互換相關）、南方基金、富國基金、億都 （0259） 全資擁有的Yeebo、EIP、Tessy Holding Limited、New Opportunities SPC為基石投資者，投資金額3.7億美元。