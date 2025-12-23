住房城鄉建設工作會議﹕明年著力穩樓市　防範化解房企債務風險

據《中國建設報》報道，全國住房城鄉建設工作會議於12月22日至23日在北京召開。指出今年推動住房城鄉建設事業高品質發展取得新成效，保交房任務全面完成。推動房地產市場止跌回穩，打贏保交房攻堅戰，繼續落實好政策「組合拳」。



會議亦指出， 2026年要著力穩定房地產市場，重點包括因城施策控增量、去庫存、優供給，結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地，推動收購存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。

會議又指出，穩步實施城中村和危舊房改造。以需定建、以需定購增加保障性住房供給。推動房地產融資「白名單」項目擴圍增效。38個城市開展老舊住房自主更新、原拆原建。提升住房公積金管理服務效能，深化靈活就業人員參加住房公積金制度試點。加快構建房地產發展新模式。

會議亦要求，在工作實踐中，要抓好「兩個統籌」。一方面，統籌防風險和促轉型。堅持市場化、法治化原則，防範化解房企債務風險，加強銷售資金監管，切實維護購房人合法權益。完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度，編制實施住房發展規劃和年度計畫，推動建立「人房地錢」要素聯動機制。同時指出優化保障性住房供給，對城鎮低保住房困難家庭兜底保障，因城施策、因地制宜滿足新市民、青年人、城鎮工薪群體等各類困難群眾基本住房需求。

另一方面，統籌惠民生和穩增長。穩步推進城鎮老舊社區、城中村和危舊房改造，解決群眾急難愁盼，切實消除安全隱患。更好發揮住房公積金作用。圍繞好標準、好設計、好材料、好建造、好運維建設「好房子」，既把新房子建成「好房子」，也把老房子逐步改造成「好房子」，帶動產業鏈升級，以高品質供給滿足人民群眾多樣化住房需求。

會議亦指出，在商品房銷售上，推進現房銷售制，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。繼續實行預售的，規範預售資金監管，切實維護購房人合法權益。同時，深化住房公積金制度改革。實施物業服務品質提升行動，探索社區黨組織領導下的居委會、業委會、物業服務企業協調運行新模式，探索「物業服務+生活服務」模式，推動「物業服務進家庭」。