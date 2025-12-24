滙豐三招構建多層防詐網　去年成功攔截七成騙款

隨著數碼金融服務普及，相關詐騙風險也日益升高。香港在2024年騙案數字與損失金額同創新高，全年損失高達91.5億元。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務反欺詐及信貸主管黃詠詩表示，面對詐騙手法不斷演變，該行已建立融合科技攔截、主動干預及公眾教育的三重防線，全力保障客戶資產安全。



科技協作與主動攔截雙軌並行

在科技防詐方面，滙豐運用人工智能技術，每月分析約9億宗交易，以識別異常模式與犯罪跡象。該行亦參與警方、金管局及銀行公會合作的反詐騙聯合情報中心，並派員進駐協調，透過「騙案預警」機制主動聯絡潛在受害人。今年首十個月，已累計發出超過2萬次防騙警示，提醒客戶交易對手可能涉及高風險。

當系統偵測到可疑交易時，會即時透過流動程式向客戶發出警示。今年上半年，相關措施成功攔截了70%的詐騙款項。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務客戶關係管理及個人銀行策劃主管許熙敏補充，過去一年客戶透過滙豐流動應用程式發起的 「暫停銀行卡」申請超過50萬宗，讓客戶能在發現異常時迅速自主應對。此外，該行正逐步以應用程式推送通知取代SMS一次性密碼，提升認證安全性。

滙豐運用人工智能用AI月審約9億宗交易，首十月發逾2萬次警示阻騙案。（資料圖片）

鎖定高風險戶口 剖析最新詐騙趨勢

數據顯示，零結餘的非本地客戶涉及金融罪案的比例，較本地客戶高出一倍以上。許熙敏分析，此類戶口常被犯罪集團用作「人頭戶口」，「若一個戶口長期零結餘卻突然頻繁交易，便是最危險的信號。」銀行正考慮對「全面理財總值」過低的非本地客戶採取管理措施，如收取服務費，以增加犯罪集團營運大量空戶口的成本。

在詐騙趨勢方面，黃詠詩指出，若以損失金額計算，投資騙案最為嚴重，常見手法包括「殺豬盤」及假投資平台；而以受騙人數計，則以買賣騙案（如演唱會門票、限量商品）最多。此外，學生群體容易落入「公安騙局」，尤其是初到香港的留學生；假冒銀行積分到期的釣魚短信也持續活躍。近期更出現新手法，騙徒誘使受害人將資金轉至自己名下但已被操控的戶口，利用其「轉給自己很安全」的心理漏洞竊取資金。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務反欺詐及信貸主管黃詠詩（左）、滙豐香港區零售銀行及財富管理業務客戶關係管理及個人銀行策劃主管許熙敏（右）。（劉兆儀攝）

強化公眾教育 從源頭提高防騙意識

滙豐認為，提升公眾防騙意識是從源頭降低風險的關鍵。該行除了與大專院校及社區組織合辦防騙講座及展覽，累計參與者已逾9,000人，亦推出獲金管局支持的 「智安存」戶口，要求客戶必須親臨分行才能提款，以隔絕網上詐騙。此外，與電訊管理局共同推廣的官方短信 「#」認證標記已見成效，不少客戶能主動識別並舉報缺少此標記的偽冒信息。