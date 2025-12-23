港交所劉碧茵﹕待落實證券無紙化　將推新存管程序及收費結構

港交所（0388）首席營運總監劉碧茵指出，過去幾年亦已經實施了多項市場優化措施，令交易更便捷、亦增加了市場流動性。



當中在2024年9月推出的惡劣天氣交易安排，已確保香港市場在七個惡劣天氣交易日如常開市，避免過往因停市安排而影響國際投資者通過香港交易；而在2025年8月實施的新股定價機制改革亦促進新股的定價過程，增加香港作為集資中心的吸引力。她又指出快將於過渡至無紙證券市場（USM），標誌著香港市場提升准入度、韌性及競爭力的重要里程碑。

可提升證券轉讓及登記程序

她表示USM推出後，將推動市場營運流程的現代化，讓投資者能通過數碼化的方式以個人名義更有效率地持有及管理證券。為支持USM的推行，港交所將推出新的證券存管程序及令收費結構更切合所需，並與證監會、證券登記公司總會有限公司及其他持份者緊密合作，遵循全球通用的標準，讓投資者和企業之間的互動更迅速高效。

她指出當日後落實USM後，投資者將能夠以自身名義及數碼形式持有參與證券，管理及買賣證券的程序更為方便；而現有的中央結算及交收系統（中央結算系統）的中央代理人架構將會保留。投資者通過中央結算系統持有的證券將繼續登記在香港中央結算（代理人）有限公司名下，向參與者提供服務水平保持不變的同時，證券轉讓及登記程序可大大縮短，提升操作效率。

劉碧茵指出，USM不僅能夠減少交易及交易後流程的複雜程度，同時通過更清晰的紀錄建立投資者信心，提升香港市場對廣大參與者的吸引力。對於投資者而言，更簡化的流程和更清晰的資訊意味著更低的成本、更少的延誤及更高的確定性，突顯香港作為連接資本與機遇的角色。

她表示港交所會致力繼續進行各項市場優化措施，為全世界的投資者、企業和參與者帶來更佳的服務和體驗，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。