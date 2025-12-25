離岸人民幣兌美元升破7算大關 2024年9月底以來首次

周四，離岸人民幣兌美元升破7.0大關，為2024年9月底以來首次，現報

6.9977。

對於近期人民幣對美元匯率連續上行，內媒早前引述業內人士表示，是內外因素共振、市場與政策協同作用的結果，有三大推動因素。

一是美元走弱提供了外部窗口。美聯儲貨幣政策轉向是關鍵外部因素。隨着美國就業數據降温，美聯儲降息信號由模糊不定、爭議分歧大逐漸變為大概率降息，導致美元指數整體波動下降，如11月下降約0.3%，為非美貨幣創造了升值空間。

二是年底臨近，企業結匯需求增加，也會帶動人民幣季節性走強；特別是近期人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能在加速釋放。

三是資產重估與信心修復，國內資產吸引力提升。首先，今年以來中國A股的強勁表現，吸引了全球資本流入。外資增配中國股票等資產，直接增加了對人民幣的需求。其次，中國出口展現出超預期的韌性，貿易順差為匯率提供了基本面支撐。同時，中美經貿關係趨於穩定，緩解了市場的緊張情緒，市場對國內經濟的悲觀預期得到修正，政策環境趨於穩定，提升了人民幣資產的長期吸引力。

隨着人民幣匯率不斷向「7」這一心理關口靠近，市場開始關注是否會升破這一關鍵水平。

德銀預計人民幣對美元匯率到2025年底達7.0，2026年底達6.7。