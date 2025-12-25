Gartner列明年十大戰略技術趨勢　特定領域語言模型針對特定行業

知名市場研究機構Gartner指出，2026年對技術領導者而言是至關重要的一年，變革、創新與風險將在這一年以空前的速度發展，並列出2026年十大戰略技術趨勢：

1. AI超級計算平台：整合CPU、GPU、AI ASIC、神經系統計算和替代性計算範式，使企業能夠統籌複雜工作負載，同時釋放更大的性能、效率與創新潛力。

2. 多智能體系統：由多個AI智能體組成的集合，通過交互實現複雜的個體或共同目標。

3. 特定領域語言模型(DSLM)：針對特定行業、功能或流程的專用數據上訓練或微調的語言模型，相比通用模型能更加精準、可靠且合規地滿足特定業務需求。

4. AI安全平台：為第三方及定製AI應用提供了統一防護機制，能夠進行集中監測、強制執行使用策略並有效防範AI特有風險。

5. AI原生開發平台：使用GenAI實現空前快速、便捷的軟件開發。

6. 機密計算：重塑企業處理敏感數據的方式，對受監管行業、面臨地緣政治與合規風險的跨國公司以及競爭對手間的合作尤為重要。

7. 物理AI：通過賦能具有感知、決策和行動能力的機器與設備，將智能帶入到現實世界。

8. 前置式主動網絡安全：隨着企業面臨的網絡、數據及聯網系統威脅成倍增長，前置式主動網絡安全正成為趨勢。

9. 數字溯源：對軟件、數據、媒體及流程的來源、所有權和完整性進行驗證的能力。

10. 地緣回遷：企業因考慮到地緣政治風險而將數據與應用從全球公有云遷出至主權雲、區域雲服務商或自有數據中心等本地平台。