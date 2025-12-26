小米17 Ultra周六開售　售價6999元人民幣起

小米（1810）推出新一代旗艦機小米17 Ultra，售價6999元（人民幣．下同）起，較上一代15 Ultra加價500元。



小米總裁盧偉冰在17 Ultra新品發布會上表示，新機是小米Ultra系列首款2D直屏機型，也是迄今最薄的Ultra，厚度僅8.29毫米，搭載第五代驍龍8至尊版，影像上採用14毫米超廣角鏡頭、23毫米一英寸主攝、75至100毫米2億潛望長焦。同時，17 Ultra進一步推進與蘋果的生態互聯，首發支持iPhone妙享桌面，在iPhone上能實現完整的小米手機投屏操控。

由於記憶體加價，因此17 Ultra售價高於15 Ultra入門版12GB+512GB售價6,999元，16GB+1TB售價8,999元。至於16GB+512GB版本售價為加價7%至7,499元，16GB+1TB加價9%至8,499元。

还有一款白色小米17配色。（小米微博官方）

機身細節方面，新機採用覆蓋第三代龍晶玻璃的6.9英寸屏幕，抗跌落性能顯著提升，並支持IP68、IP66及IP69防塵防水標準，可應對高溫高壓噴水場景。配色上，除了常規的黑、白、冷煙紫，最矚目的是星空綠版本，其後殼加入礦石顆粒以呈現獨特層次感。

小米17 Ultra和小米17 Ultra徠卡版目前已開啟預售，將於12月27日10時正式開售。