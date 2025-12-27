白銀狂飆之際市場看法分化　分析師警示拋物線式上漲後的崩盤

周五（26日）紐約尾盤，現貨白銀漲10.07%，報79.1075美元/盎司，北京時間05.34（美股盤後）漲至79.3136美元創歷史新高，本周累漲17.92%。COMEX白銀期貨漲10.84%，報79.455美元/盎司，05:34（電子交易盤）刷新歷史高位至79.665美元，本周累漲17.72%。

據福布斯，儘管出現白銀熱潮，一些分析師仍認為黃金是更安全的投資。高盛經濟學家在10月份的一份報告中表示，與黃金相比，他們預計白銀將面臨「更大的波動性和價格下行風險」。

分析師指出，對銀行而言黃金是更實用的投資，因為它是更稀缺的資源，且每盎司價值更高，更易於運輸和保管。一些分析師注意到白銀價格往往呈現周期性漲跌。

市場研究公司Spectra Markets總裁布倫特·唐納利表示：「白銀是一種容易拋物線式上漲，然後崩盤的產品。」也有分析師認為白銀至少在新年期間將繼續上漲。Birch Gold Group金融市場策略師彼得·里根表示：「就白銀而言，雖然無法保證，但經濟不確定性上升和持續通脹表明，在新的一年裏我們可能會看到更高的價格和更強勁的需求。」