大摩2026機器人十大預測︰將出現萬億級獨角獸

摩根士丹利機器人團隊發布2026年十大預測報告：

1、人形機器人更偏募資噱頭。儘管具身智能未來潛力巨大，但2026年的人形機器人更偏「營銷與募資噱頭」，而非真正投入大規模生產力。人形機器人仍處在訓練數據與應用模式探索階段。

2、自動駕駛全面「落地」，特斯拉、Waymo領跑。預測2026年將成為自動駕駛跨越科幻與現實的關鍵一年，特斯拉將在德克薩斯州和至少一個其他州實現完全無人駕駛。

3、低空機器人迎來加速增長。受AI自主飛行能力提升和美國商用無人機缺口刺激，低空機器人(LAR)市場將迎來加速度式增長。

4、自動駕駛監管推進。預測美國聯邦政府的自動駕駛法規加速落地，相關政策窗口期或在2026年出現。

5、傳統車企全面「機器人化」。繼比亞迪、小米、小鵬啟動機器人項目之後，大摩預測2026年起將看到更多傳統車企入局機器人產業。

6、中美機器人供應鏈互補。預計中美在機器人領域將形成一種新的「競爭性合作」格局：中國在先進製造、供應鏈等方面的優勢，使其成為美國機器人的核心夥伴。美國企業可能與中國機器人制造商簽署許可與合資協議。

7、特斯拉與xAI融合加深。特斯拉機器人工廠將成為下一代機器人體系的「母體」，xAI的算力與「真相追求型AI」對機器人系統價值將持續放大。

8、將出現萬億級獨角獸。大摩認為機器人領域的第一個萬億級獨角獸可能在未來幾年出現，主要集中在具身智能與高性能算力結合的領域。

9、Mag 7與OpenAI搶灘實體世界。大摩稱未來一年在蘋果、谷歌、亞馬遜、Meta、微軟等Mag 7公司財報電話會上，將頻繁出現「robot」「humanoid」「embodied」。

10、腦機接口邁向「超人能力」。大摩預計腦機接口(BCI)將在超人能力方面取得進一步進展。Neuralink等多家BCI公司將在2026年取得重大臨牀突破。第一個應用場景可能是視頻遊戲，首個大規模落地場景可能出現在電子遊戲領域。