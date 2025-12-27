人行︰實施更加積極有為的宏觀政策

近日，中國人民銀行發佈了《中國金融穩定報告（2025）》。報告認為，2024年，面對複雜嚴峻的外部環境，中國積極統籌有效市場和有為政府、總供給和總需求、培育新動能和更新舊動能、做優增量和盤活存量、提升品質和做大總量的關係，順利完成全年經濟社會發展主要目標，高品質發展扎實推進，新質生產力穩步發展，經濟實力、綜合國力持續增強。國內生產總值（GDP）達到134.9萬億元，同比增長5%，就業和物價總體平穩，國際收支基本平衡，對外貿易規模創歷史新高，外匯儲備超過3.2萬億美元，重點領域風險化解有序有效，社會大局保持穩定。

堅持穩中求進工作總基調

報道又指，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，加強逆週期調節，積極防範化解金融領域風險，有效維護金融穩定與安全。一是加大金融支援實體經濟力度。2024年兩次降低存款準備金率共1個百分點，保持流動性合理充裕。兩次下調政策利率共0.3個百分點，引導存貸款利率和社會綜合融資成本下降。健全科技、綠色、普惠、養老、數字等領域金融支援政策體系，建立金融“五篇大文章”總體統計制度。二是積極做好金融支持融資平臺債務風險化解工作。推動出臺金融支援融資平臺債務風險化解系列政策，建立融資平臺債務統計監測系統和查詢系統，推動融資平台規範有序退出。三是支持房地產市場平穩健康發展。下調房貸最低首付比例，取消全國層面房貸利率政策下限，下調公積金貸款利率，推動降低存量房貸利率，設立保障性住房再貸款，健全住房租賃金融政策體系，推動加快構建房地產發展新模式。四是進一步拓展中央銀行維護金融市場穩定職能。基於市場化原則，創設證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項工具，支持資本市場穩健發展。完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，有效維護外匯市場穩健運行。五是穩步推進重點機構和重點區域風險處置。央地協同配合，“一省一策”有序推進地方中小金融機構改革化險工作，按照市場化、法治化原則，綜合運用兼併重組、市場退出等多種方式穩妥處置中小銀行風險，高風險中小銀行數量明顯壓降。六是推進金融穩定保障體系建設。加快推動金融穩定法立法、《中國人民銀行法》修訂進程。持續強化風險處置資源保障，有序推進存款保險基金保費歸集和金融穩定保障基金籌集，推動完善金融穩定保障基金管理規則，更好支援高風險機構風險化解。當前，我國金融業運行總體穩健，金融風險整體收斂、總體可控，金融機構經營指標和監管指標處於合理區間。

實施更加積極有為的宏觀政策

報告又指，展望未來，「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人力資源優勢更加彰顯。下一步，金融系統將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，按照中央經濟工作會議、中央金融工作會議部署，統籌國內國際兩個大局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆週期和跨週期調節力度，持續防範化解重點領域風險，實現“十五五”良好開局。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本低位運行。堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。扎實做好金融“五篇大文章”，大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，加力支援國家重大戰略、經濟社會發展的重點領域和薄弱環節。健全覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，加強系統性金融風險的監測、評估，強化重點領域的宏觀審慎管理。防範化解重點領域金融風險，堅定推進金融支援融資平臺債務風險化解工作，積極穩妥處置中小金融機構風險，做好房地產金融宏觀審慎管理，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。