白銀狂升憂轉勢累散戶蒙損失　國投瑞銀白銀基金C類叫停認購

白銀狂升，在擔憂逆轉累投資者蒙損失的情況下，國投瑞銀白銀基金C類份額叫停認購。

彭博報道指出，內地唯一一隻純粹的白銀投資基金多次風險警示無效後決定暫停接受新客戶。報道稱，國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）頗受短線投資者青睞的C類基金佔有率將從周一開始暫停申購。

國投瑞銀基金管理公司在周五﹙26日﹚的一份公告中宣布了這一不同尋常的舉措。此前該公司採取了多項措施，從收緊交易規則到警示上漲不可持續等等，但都未能平息由社交媒體推波助瀾的投資者熱情。

國投瑞銀越來越擔心，一旦創紀錄的牛市突然逆轉，投資者可能會遭受重大損失。本周早些時候，該基金價格相對於單位淨值的溢價一度超過60%，其底層資產為上海期貨交易所掛牌的白銀期貨合約。

在中國這個全球最大的白銀消費國，白銀長期以來更多被視為工業品，而非投資產品。但貴金屬的這輪上漲，包括白銀今年在全球市場暴漲大約150%所顯示出的自身動能，正在改變人們的認知，而社交媒體也在其中發揮了作用。

國投瑞銀這只基金今年以來上漲187%，而上海交易的白銀期貨漲幅約為145%。自周三以來，這一差距已明顯收窄。