從首爾看香港 智慧城市的抉擇|方保僑

闊別數年再訪首爾，冬風依舊刺骨，但這座城市的數碼轉型速度早已今非昔比。昔日依賴現金與紙本地圖的旅遊模式成為歷史，取而代之的是手機支付與App生態主導的一切，首爾正以驚人步伐邁向無現金智慧城市。

首爾的支付系統幾乎全面數碼化，大型百貨、小巷咖啡店甚至夜市攤販，都支援信用卡與掃碼支付；部分更貼出「只收卡、不收現金」的提示。星巴克首爾門市中，超過七成已不再接受現金付款。居民早將信用卡綁定到手機App，一掃便能結帳。遊客亦享同樣便利，螞蟻國際旗下Alipay+與韓國官方的Zeropay合作，接通逾二百萬商戶，讓港人以AlipayHK支付時如同本地居民。從機場巴士到明洞夜市的辣炒年糕都能輕鬆付款。2025年首十一個月，港人於韓國使用AlipayHK的交易筆數激增120%，其中醫美與交通類消費增幅最明顯。數碼支付不僅提升消費便利，更促使中小商戶升級轉型，形成跨境消費的新生態。

首爾的數碼魅力並不止於支付，由於地圖數據及安全限制，Google Maps在韓國未能提供精準導航，反而令本地巨頭Naver Map與Kakao Map脫穎而出，形成雙雄格局。兩者整合餐廳推薦、即時交通、叫車與外賣功能，一App便能解決各種生活場景。據業界資料，Naver Map交通資料準確率高達95%，Kakao Map則結合大數據，平均縮短行車時間兩成。這種「自給自足」的本地化生態，既確保韓國在數據與系統上的主導權，也幫助政府在推動基建與城市規劃時更高效精準。

反觀香港，電子支付雖已滲透日常，但傳統街市與小店依然倚重現金。有業界估計，目前僅約三成攤檔支援電子支付。香港的優勢是開放與兼容性強，海外電子錢包如Kakao Pay、Naver Pay等近年已可透過Alipay+在港使用，2025年前十一個月交易量更上升逾150%。然而，現金依賴仍難撼動。許多小商戶擔心手續費、技術支援及網絡穩定問題，若這些顧慮得不到解決，「無現金化」仍難全面落地。

若要追趕首爾，香港的關鍵在於政策決心而非單靠科技。政府可參考韓國Zeropay的模式，為街市商戶提供免費終端機、試行零手續費方案，並配合簡易數碼培訓，建立信心與動力。同時，本地App生態亦有整合空間，若能打造「香港版Naver Map」，例如將「香港出行易」或其他地圖App，結合完整的地鐵、巴士、停車場、外賣與街市資訊，形成一站式生活平台，不僅方便市民，更可優化旅客體驗，提升城市競爭力。

首爾的經驗提醒我們，數碼轉型不是炫技，而是集體意志的展現。香港一向以開放著稱，若能在開放與本地整合之間取得平衡，兼顧國際兼容與政策支撐，仍有潛力在亞洲智慧城市版圖中突圍而出。數碼化不只是系統升級，更是一場生活方式的重塑。