澳博控股：附屬公司已完成收購凱旋門全部股權

澳博控股(0880)公布，於2025年11月20日，公司宣佈澳娛綜合與SJM投資已訂立協議以收購擁有凱旋門酒店的凱旋門發展有限公司。

通告指，凱旋門酒店為一間知名的酒店物業，其位於中國澳門新口岸皇朝區城市日大馬路、坐落澳門半島核心高效娛樂及酒店地段。凱旋門酒店總建築面積約為86,438平方米，涵蓋酒店客房、餐飲設施、零售及澳門凱旋門娛樂場物業。該收購事項已於2025年12月17日完成。緊隨完成後，各目標集團公司已成為澳娛綜合的全資附屬公司。於2025年12月26日，澳娛綜合已獲博監局批准自2025年12月30日上午2時正起，以直接管理及營運的方式，於澳門凱旋門娛樂場經營幸運博彩業務。

完成且博監局批准授出後，澳娛綜合已直接接管凱旋門酒店的客房服務、餐飲設施、零售及幸運博彩業務。透過佔據市內最具商業動能旅遊娛樂樞紐的佈局，並鞏固其在該高密度集聚區的地位，澳娛綜合能更佳維繫澳門半島地區的核心客源，深化與旗下「葡京」系列物業的協同效應，優化客流循環並拓展市場覆蓋。

此外，澳娛綜合始終着眼於中國澳門的長遠發展，透過推動澳門半島的城市更新，提升旅遊服務質素及多樣性，並支持澳門進一步豐富作為「世界旅遊休閒中心」的內涵，助力促進城市可持續發展及長期繁榮。