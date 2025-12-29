中國ETF總規模首破6萬億元！7隻千億級 　 125隻規模突破百億

風起雲湧，大浪淘沙。

如果給2025年的中國資本市場貼標籤，那一定少不了——「ETF的大時代」。

這不僅僅是一個概念，更是一場真金白銀的買入。

全市場ETF總規模，正式站上6萬億元！短短一年，暴增61.6%。

更令人驚歎的是節奏。4萬億、5萬億、6萬億，三道關口在2025年內被接連踏破，幾乎沒有停頓，呈現明顯的「加速度」。

如果把時間軸拉長，會發現這並非偶然：2020年突破1萬億，2023年突破2萬億，2024年站上3萬億。

2025年更是呈現超級大爆發！一年之內完成「三級跳」，ETF第一次以如此高頻的方式，衝擊市場的認知邊界。

從0到1萬億，用時15年10個月；從1萬億到2萬億，我們走了將近三年；而如今，萬億級別的跨越，竟然只需要短短四個月。

規模的躍遷，直接改寫了市場形態。ETF不再是少數投資者的工具，而是成為整個公募體系中最活躍、最具擴張力的板塊之一。

全市場1381只ETF中，已經誕生了7只千億級別的「旗艦航母」，125只ETF規模突破百億級。

其中，華泰柏瑞滬深300ETF以4270.67億元的體量一騎絕塵，成為全市場唯一突破4000億的「單品之王」。緊隨其後的易方達、華夏、嘉實旗下的滬深300ETF，華夏上證50ETF、南方中證500ETF、易方達創業板ETF，全部躋身「千億俱樂部」。

除了這7艘「航母」，還有125只ETF規模突破百億級的產品。

錢往哪裏去，是市場最誠實的表達。

2025年，50只ETF年內淨流入超過百億元。港股、黃金、證券、債券，成為年度的「吸金王」。

在這場資金的盛宴中，港股通網路ETF成為年度「吸金狀元」，狂攬570.73億元；全球避險情緒濃厚之下，黃金ETF緊隨其後，吸金417.05億元；而作為「牛市旗手」的證券ETF與香港證券ETF，也均有超200億元的資金湧入。

與此同時，債券型ETF強勢崛起，短融ETF淨流入350.47億元，30年國債ETF淨流入223.5億元。

這些數字背後，並不是簡單的追逐熱點，而是一種更為成熟的配置理念正在形成：風險分散、工具化、透明化。

ETF，恰好站在了這條邏輯的交匯點上。

史詩級大爆發！誰是2025年的真正「勝者」？

從管理人維度看，頭部效應全面顯現。前三家基金公司，拿下41%的ETF市場份額；前十家，佔據75%；前十六家，份額接近90%。

截至12月26日，華夏基金ETF規模達到9601.38億元，位居第一；易方達以8883.33億元緊隨其後；華泰柏瑞依託超大單品，ETF規模達6282.97億元。這三家，構成了難以撼動的第一梯隊。

「ETF千億俱樂部」也在這一年明顯擴容，從去年底的12家增至16家。匯添富、海富通、鵬華、天弘成為新成員。

另一面，是更殘酷的現實——幾十家管理人，正在僅剩的10%市場空間中激烈競爭。馬太效應，已經寫進ETF行業的底層結構。

縱觀全球市場，被動投資早已成為主流。截至2023年底，全球被動型基金總資產規模已超過主動型基金。國內被動基金在2024年末首次超過主動權益基金。

在低利率環境下，作為透明、低成本、可交易的工具，ETF不再是小眾產品，而是逐漸成為承載長期資金、優化資產結構的重要基礎設施。

ETF完成了從工具到體系的躍遷。從邊緣到核心，一個更加成熟、多元、具備國際競爭力的ETF生態，正在成形。

放眼全球，國內ETF市場規模約為美國的四分之一。

指數化的長周期才剛剛展開。